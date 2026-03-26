Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ποινή που επιβλήθηκε σε τρανς μετανάστρια, η οποία ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά έναν 14χρονο στη Νέα Υόρκη μέσα σε τουαλέτα, με νομικούς και οργανώσεις να κάνουν λόγο για «εξαιρετικά χαμηλή» τιμωρία.

Η 31χρονη Νικόλ Αλεξάντρα Κοντρέρας-Σουάρεζ, τρανς γυναίκα από την Κολομβία, παραδέχτηκε την ενοχή της για βιασμό δευτέρου βαθμού, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία του Μανχάταν. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, της επιβλήθηκε ποινή μόλις έξι μηνών φυλάκισης, χρόνο που έχει ήδη εκτίσει, καθώς βρισκόταν ήδη προφυλακισμένη από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό ακόμα και σε έμπειρους νομικούς. «Δεν γνώριζα ότι μπορεί να επιβληθεί ποινή έξι μηνών σε τέτοια υπόθεση», σχολίασε ο πρώην εισαγγελέας του Μπρούκλιν, Σεθ Ζούκερμαν, επισημαίνοντας ότι για το συγκεκριμένο αδίκημα η προβλεπόμενη ποινή κυμαίνεται συνήθως από δύο έως επτά χρόνια φυλάκισης. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους συμφωνίες θεωρούνται εξαιρετικά ευνοϊκές και σπάνιες.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του δικηγόρου, Μαρκ Μπέντεροου, επίσης πρώην εισαγγελέα, ο οποίος χαρακτήρισε την ποινή «εξαιρετικά χαμηλή», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα. «Όταν κάποιος ακολουθεί ένα παιδί και το κακοποιεί σεξουαλικά, μιλάμε για μια αποτρόπαιη πράξη», σημείωσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στο Ιστ Χάρλεμ, όταν η κατηγορούμενη φέρεται να ακολούθησε τον 14χρονο σε τουαλέτα καταστήματος και να του επιτέθηκε. Το θύμα κατάφερε να ειδοποιήσει περαστικούς μετά την επίθεση, ενώ η σύλληψη της δράστιδος έγινε την επόμενη ημέρα.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η μαρτυρία ελήφθη σε στενή συνεργασία με την οικογένεια του ανήλικου, προκειμένου να αποφευχθεί η επώδυνη διαδικασία της κατάθεσής του ενώπιον ενόρκων και σε πολυήμερη δίκη. Όπως τονίστηκε, η επιλογή αυτή αποσκοπούσε στην προστασία του παιδιού από περαιτέρω ψυχολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, εκπρόσωπος της εισαγγελίας ανέφερε ότι η κατηγορούμενη αναμένεται να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επισημοποίηση της ποινής και στη συνέχεια να απελαθεί, λόγω της καταδίκης για κακούργημα.

Ωστόσο, οργανώσεις υπεράσπισης θυμάτων εμφανίζονται ιδιαίτερα επικριτικές. Η Τζένιφερ Χάρισον, ιδρύτρια της οργάνωσης Victims Rights NY, δήλωσε ότι η απόφαση «δεν αποτυπώνει πραγματική δικαιοσύνη» και προειδοποίησε ότι στέλνει «επικίνδυνο μήνυμα» πως ακόμα και σοβαρά εγκλήματα κατά ανηλίκων μπορεί να αντιμετωπιστούν με επιείκεια.

Ιδιαίτερη συζήτηση έχει προκαλέσει και το μεταναστευτικό καθεστώς της κατηγορούμενης. Η Κοντρέρας-Σουάρεζ είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ το 2023, ενώ κατά τον χρόνο της επίθεσης φέρεται να καταζητούνταν και σε άλλες πολιτείες για υποθέσεις βίας. Παράλληλα, είχε στο παρελθόν συλληφθεί στη Μασαχουσέτη για ληστεία, πορνεία και επίθεση με επικίνδυνο όπλο, αλλά αφέθηκε ελεύθερη, στο πλαίσιο τοπικών πολιτικών περιορισμένης συνεργασίας με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης.

Οι επικριτές της απόφασης επισημαίνουν ότι η προοπτική απέλασης δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο για την επιβολή χαμηλότερης ποινής, ενώ εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί προηγούμενο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.