Η ατάκα «και για αυτό ευθύνεται… η Ρωσία με τον Πούτιν» μπορεί να διακωμωδεί την «ξαφνική» απέχθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μόσχα, ωστόσο ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος την υιοθετεί για την προσφυγική κρίση.

Ο Μάγκνους Μπρούνερ, επίτροπος της ΕΕ για θέματα μετανάστευσης, δήλωσε στους Financial Times ότι ο Ρώσος πρόεδρος ευθύνεται για τις προσφυγικές ροές στην Ευρώπη, ειδικά για εκείνες μετά το 2011.

«Πάντα ο Πούτιν εμπλέκεται σε αυτές τις μεγάλες μεταναστευτικές κινήσεις. Πάντα ο Βλαντιμίρ Πούτιν», δήλωσε ο Μπρούνερ.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, οι εκατομμύρια μετανάστες που πέρασαν και από την Ελλάδα για να μείνουν σε ανεπτυγμένες χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία, δεν εγκατέλειψαν την πατρίδα τους εξαιτίας δυτικής παρέμβασης.

Η αποσταθεροποίηση των Μπααθικών καθεστώτων, η ενίσχυση του ISIS με δυτικό οπλισμό και τα διάφορα μεγάλα funds που αγόρασαν εκτάσεις γης σε περιοχές που ερήμωσαν λόγω των εχθροπραξιών δεν διαδραμάτισαν κανέναν απολύτως ρόλο.

Αντιθέτως, η στήριξη που παρείχε ο Ρώσος πρόεδρος στον Σύρο ομόλογό του, Μπασάρ αλ-Άσαντ, καθ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, πυροδότησε τη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη το 2015-2016, όταν πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην ήπειρο.

Επίσης, αποφεύγοντας να κάνει αναφορά στην Τουρκία και τον «υβριδικό πόλεμο» προς την Ελλάδα με τις προσφυγικές ροές το 2020 για να εκβιάσει την ΕΕ, ώστε να πάρει χρήματα, δήλωσε ότι η επόμενη μεταναστευτική κρίση αφορά την Ουκρανία.

«Η δεύτερη μεταναστευτική εισροή αφορούσε Ουκρανούς που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ανάμειξη», είπε ο Μπρούνερ, αναφερόμενος στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Από τότε, περίπου 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν λάβει προσωρινή προστασία στην ΕΕ.

Όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε πως ακόμη και αν δεν ξεκίνησε από τη Ρωσία, «ο Βλαντιμίρ Πούτιν στήριζε το καθεστώς εκεί. Επομένως, είναι στην πραγματικότητα ο κύριος παράγοντας που ωθεί τη μετανάστευση προς την Ευρώπη».