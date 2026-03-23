Μια σοκαριστική υπόθεση κατάχρησης εξουσίας σε σχολικό περιβάλλον έρχεται από το Οχάιο των ΗΠΑ, με μια 28χρονη καθηγήτρια να παραδέχεται ότι διατηρούσε μια διεστραμμένη πολύμηνη σεξουαλική σχέση με 15χρονο μαθητή της, ενώ παράλληλα τον βομβάρδιζε με προκλητικά μηνύματα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost, η Τζαμέλα Νταμπούμπι, πρώην εκπαιδευτικός στο Horizon Science Academy στο Κολόμπους, δήλωσε ένοχη για «σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση» και «παράνομη σεξουαλική συμπεριφορά με ανήλικο» ενώπιον του δικαστηρίου της κομητείας Φράνκλιν, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Οι κατηγορίες προέκυψαν έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε ότι η ίδια είχε αναπτύξει μια «διεστραμμένη» σχέση με τον μαθητή, την οποία συντηρούσε και μέσω συνεχούς επικοινωνίας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν η θεία του 15χρονου εντόπισε τους δύο μέσα σε αυτοκίνητο να εμπλέκονται σε σεξουαλικές πράξεις και ειδοποίησε τις Αρχές. Κατά την κατάθεσή του, ο μαθητής – που φοιτούσε στη δευτέρα λυκείου – ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν «σχέση», η οποία περιλάμβανε φιλιά, σωματική επαφή και ανταλλαγή χιλιάδων μηνυμάτων επί μήνες.

Οι ερευνητές εντόπισαν στο κινητό του ανηλίκου μεγάλο όγκο συνομιλιών με περιεχόμενο που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα ανησυχητικό. Σε πολλά από αυτά, η καθηγήτρια φέρεται να του έστελνε προκλητικά μηνύματα και να του εκφράζει έντονα συναισθήματα, ακόμη και «αγάπη», ενισχύοντας τη συναισθηματική εξάρτηση.

Μετά τη σύλληψή της, η Νταμπούμπι απολύθηκε άμεσα από τη θέση της, ενώ αρχικά κατηγορήθηκε για δύο περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Οι κατηγορίες στη συνέχεια τροποποιήθηκαν, με την ίδια να προχωρά σε ομολογία ενοχής.

Η ποινή της αναμένεται να ανακοινωθεί σε επόμενη δικάσιμο, με το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει έως και 18 μήνες φυλάκισης. Παράλληλα, το δικαστήριο φέρεται να εισηγήθηκε την επιβολή