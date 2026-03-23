Η ρεπόρτερ του χόκεϊ, Τζέσι Πιρς, μοιράστηκε φωτογραφίες από την τελευταία της έξοδο με τα τρία παιδιά της στο αγαπημένο τους παγωτατζίδικο, μόλις μία ημέρα πριν σκοτωθούν όλοι σε φωτιά στο σπίτι τους.

Η 37χρονη Τζέσι Πιρς, τα τρία παιδιά της και ένας σκύλος βρέθηκαν νεκροί μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά στο σπίτι τους στο «White Bear Lake» της Μινεσότα το Σάββατο, όπως αναφέρει η New York Post. Την Παρασκευή, η Τζέσι Πιρς και τα παιδιά της, επισκέφθηκαν το «Cup and Cone», ένα οικογενειακό παγωτατζίδικο, για επιδόρπιο.

Το τοπικό αυτό σημείο γιόρταζε την 53η ημέρα έναρξης της λειτουργίας του την Παρασκευή. Η ουρά έφτανε μέχρι το πεζοδρόμιο, όμως τα παιδιά της Τζέσι Πιρς περίμεναν υπομονετικά και τελικά ανταμείφθηκαν με παγωτά γεμάτα πολύχρωμη τρούφα και ένα σάντουιτς από διπλανό κατάστημα. «Οι σακούλες εξασφαλίστηκαν», έγραψε η Τζέσι Πιρς στην τελευταία της ανάρτηση στο X.

Στις φωτογραφίες, τα παιδιά της χαμογελούσαν καθώς απολάμβαναν τις λιχουδιές που περίμεναν.Το National Hockey League επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο της Τζέσι Πιρς και των παιδιών της.

«Όλη η οικογένεια του National Hockey League στέλνει τις προσευχές και τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια Πιρς για την απώλεια της Τζέσι Πιρς και των τριών μικρών παιδιών της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το NHL. «Η Τζέσι αγαπούσε το άθλημά μας και υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας του NHL.com για μια δεκαετία. Θα μας λείψει βαθιά».

Η Τζέσι Πιρς κάλυπτε την ομάδα «Minnesota Wild» για το NHL.com τα τελευταία 10 χρόνια. Στο παρελθόν είχε εργαστεί και για την ίδια την ομάδα, ενώ είχε γράψει και στο «The Athletic». Ήταν ακόμη συμπαρουσιάστρια του podcast «Bardown Beauties» και είχε συνεργαστεί με μέσα όπως τα USA Hockey, Minnesota Hockey Journal και Massachusetts Hockey. Πίσω της αφήνει τον σύζυγό της, Μάικ.

«Η Τζέσι Πιρς (Χίνριχς) ήταν ο πιο ζωντανός άνθρωπος. Η ψυχή της παρέας, πάντα με ένα χαμόγελο, πάντα με πάθος σε κάθε άρθρο, podcast και συνέντευξη. Απλώς αγαπούσε να καλύπτει τους Wild και το χόκεϊ στη Μινεσότα και είχε έναν τρόπο να φωτίζει τη μέρα όλων με την αισιόδοξη, γεμάτη ενέργεια προσωπικότητά της. Κυριολεκτικά δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον που να μπορεί να είναι φίλος με τους πάντες», έγραψε ο δημοσιογράφος του χόκεϊ Μάικλ Ρούσο στο X.

There are no words to express how heartbroken we all are.



Jessi Pierce (Hinrichs) was the most vibrant person – the life of the party, always with a smile on her face, always bringing a passion to every article and podcast and interview she did. Jessi simply loved covering the… — Michael Russo (@RussoHockey) March 22, 2026

«Από μια προπόνηση των Minnesota Wild το πρωί μέχρι το παγωτό με τα παιδιά της το απόγευμα, αν υπάρχει κάποια παρηγοριά σε αυτή την τραγωδία, είναι ότι η τελευταία μέρα της Τζέσι πέρασε κάνοντας αυτά που αγαπούσε περισσότερο. Να καλύπτει το χόκεϊ και να είναι μητέρα. Το γήπεδο δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο χωρίς το χαμόγελο, το χιούμορ και το πάθος της για το παιχνίδι. Δεν υπήρξε στιγμή που η παρουσία της να μην έκανε τα πάντα καλύτερα», έγραψε ο Ζακ Χάλβερσον στο Χ που εργάζεται στις μεταδόσεις των «Minnesota Wild».