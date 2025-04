Σάλος έχει προκληθεί από τη στάση ενός ρεπόρτερ ομάδας, ο οποίος φλέρταρε δύο νεαρές γυναίκες κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Η ιστοσελίδα aol.com έγραψε ότι ο Γουίλει Μπάλαρντ, ρεπόρτερ των Atlanta Braves, ομάδας στο μπέιζμπολ, κάλυπτε την αναμέτρηση τους με τους Toronto Blue Jays.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης πλησίασε δύο νεαρές, τις Λόρεν και Κάιλα, κάνοντας ερωτήσεις για το παιχνίδι που έβλεπαν.

Τότε, ο εκφωνητής είπε: «Έχεις τέσσερις περιόδους για να πάρεις τα τηλέφωνα».

Shoutout to my guy @wileyballard_ setting the standard for sports reporters getting a phone number out in the wild.



10/10 work



🎥@fanduelsnbraves pic.twitter.com/RFEyd605Lb