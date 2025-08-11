Με τι ασχολείται όλη μέρα ένας νέος που δεν εργάζεται; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε κάθε περίπτωση, όμως υπάρχουν κάποι νέοι που, παρότι είναι άνεργοι… εργάζονται.

Για την ακρίβεια, προσποιούνται πως εργάζονται: άνεργοι στην Κίνα πληρώνουν εταιρείες για να παριστάνουν τους εργαζόμενους σε ψεύτικα γραφεία, όπως έγραψε το BBC σε ρεπορτάζ του.

Μάλιστα, το φαινόμενο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα «γραφεία» που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η κινεζική οικονομία και η αγορά εργασίας παραμένουν στάσιμες. Η ανεργία των νέων στην Κίνα παραμένει επίμονα υψηλή, πάνω από 14%.

Δεδομένου ότι οι πραγματικές θέσεις εργασίας είναι ολοένα πιο δύσκολο να βρεθούν, κάποιοι νέοι προτιμούν να πληρώνουν για να πάνε σε ένα γραφείο, παρά να μένουν στο σπίτι.

Ο Shui Zhou, 30 ετών, είχε μια αποτυχημένη επιχείρηση τροφίμων το 2024. Τον Απρίλιο ξεκίνησε να πληρώνει 30 γιουάν (περίπου 4,20 δολάρια) την ημέρα για να πηγαίνει σε ένα «εικονικό» γραφείο που λειτουργεί η εταιρεία Pretend To Work Company στην πόλη Dongguan, 114 χλμ βόρεια του Χονγκ Κονγκ.

Εκεί συναντά πέντε «συνεργάτες» που κάνουν το ίδιο.

«Νιώθω πολύ ευτυχισμένος», λέει ο Zhou. «Είναι σαν να δουλεύουμε μαζί ως ομάδα.»

Τέτοια γραφεία εμφανίζονται τώρα σε μεγάλες πόλεις της Κίνας, όπως Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu και Kunming. Συχνά μοιάζουν με πλήρως λειτουργικά γραφεία, εξοπλισμένα με υπολογιστές, πρόσβαση στο ίντερνετ, αίθουσες συσκέψεων και χώρους για τσάι.

Και αντί οι παρευρισκόμενοι να κάθονται απλώς, μπορούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για να ψάξουν για δουλειά ή να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Κάποιες φορές η ημερήσια αμοιβή, που κυμαίνεται συνήθως από 30 έως 50 γιουάν, περιλαμβάνει γεύμα, σνακ και ποτά.

Ο δρ Christian Yao, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Victoria του Wellington στη Νέα Ζηλανδία και ειδικός στην κινεζική οικονομία, λέει:

«Το φαινόμενο του να προσποιούνται ότι δουλεύουν είναι πλέον πολύ συνηθισμένο. Λόγω της οικονομικής μετάβασης και της απόκλισης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, οι νέοι χρειάζονται τέτοιους χώρους για να σκεφτούν τα επόμενα βήματά τους ή να κάνουν διάφορες δουλειές ως μεταβατικό στάδιο. Οι εταιρείες “εικονικού γραφείου” είναι μία από τις λύσεις αυτής της μεταβατικής περιόδου.»

Ο Zhou βρήκε την Pretend To Work Company στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu. Πίστεψε ότι το περιβάλλον γραφείου θα τον βοηθούσε να βελτιώσει την αυτοπειθαρχία του. Παραμένει εκεί πάνω από τρεις μήνες.

Έστειλε φωτογραφίες του γραφείου στους γονείς του, που αισθάνονται πιο ήρεμοι σχετικά με την ανεργία του.

Αν και μπορεί να πηγαίνει και να φεύγει όποτε θέλει, συνήθως φτάνει στο γραφείο μεταξύ 8 και 9 το πρωί και μερικές φορές φεύγει μετά τις 11 το βράδυ, μόνο αφού φύγει ο διευθυντής.

Προσθέτει πως οι υπόλοιποι εκεί είναι πλέον σαν φίλοι. Όταν έχουν χρόνο, κουβεντιάζουν, αστειεύονται και παίζουν παιχνίδια. Συχνά τρώνε μαζί μετά τη «δουλειά».

Ο Zhou λέει ότι του αρέσει αυτή η ομαδικότητα και είναι πολύ πιο χαρούμενος απ’ ό,τι πριν.

Η Xiaowen Tang νοίκιασε θέση εργασίας σε μια τέτοια εταιρεία «εικονικής δουλειάς» για έναν μήνα νωρίτερα φέτος. Η 23χρονη αποφοίτησε πέρυσι και δεν έχει βρει ακόμη πλήρη απασχόληση.

Το πανεπιστήμιό της έχει έναν άγραφο κανόνα που απαιτεί από τους φοιτητές να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ή να προσκομίσουν αποδεικτικό πρακτικής άσκησης μέσα σε ένα χρόνο από την αποφοίτηση, αλλιώς δεν παίρνουν το πτυχίο.

Έστειλε στη σχολή φωτογραφίες από το γραφείο ως απόδειξη της πρακτικής της. Στην πραγματικότητα, πλήρωνε το ημερήσιο αντίτιμο και καθόταν στο γραφείο γράφοντας διαδικτυακά μυθιστορήματα για να βγάλει λίγα χρήματα.

«Αν πρόκειται να προσποιηθείς, κάν’ το ως το τέλος», λέει η Tang.