Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Αυστρία, όταν ένας άνδρας επέζησε αφού γαντζώθηκε στο εξωτερικό ενός τρένου υψηλής ταχύτητας, προσπαθώντας να το προλάβει έπειτα από διάλειμμα που έκανε για τσιγάρο.

Προκλήθηκε αναστάτωση και ενεργοποιήθηκε αμέσως ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης, ενώ η σιδηροδρομική Αρχή έκανε λόγο για «εξαιρετικά επικίνδυνη» και «ανεύθυνη πράξη».

Το σκηνικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον σταθμό Σανκτ Πέλτεν, δυτικά της Βιέννης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Αυστριακών Σιδηροδρόμων, Χέρμπερτ Χόφερ, ο άνδρας κατάφερε τελικά να επιβιβαστεί με ασφάλεια στο τρένο, το οποίο σταμάτησε εκτάκτως, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Είναι ανεύθυνο, κάτι τέτοιο συνήθως καταλήγει σε θάνατο», δήλωσε ο Χόφερ.

«Και δεν θέτεις σε κίνδυνο μόνο τον εαυτό σου. Αν βρεθείς κάτω από το τρένο, εμπλέκονται διασώστες, Αστυνομία, Πυροσβεστική».

«Πήδηξε ανάμεσα σε δύο βαγόνια»

Το τρένο Railjet κατευθυνόταν από τη Ζυρίχη της Ελβετίας προς τη Βιέννη και αναχώρησε εγκαίρως από τον σταθμό του Σανκτ Πέλτεν, αλλά έφτασε στη Βιέννη με καθυστέρηση επτά λεπτών, σύμφωνα με τον Χόφερ.

Τα τρένα Railjet φτάνουν ταχύτητες έως 230 χλμ/ώρα, αν και δεν είναι γνωστό με τι ταχύτητα κινούνταν τη στιγμή που ο άνδρας ήταν γαντζωμένος πάνω του.

Σύμφωνα με την αυστριακή ταμπλόιντ Heute, επικαλούμενη μαρτυρία επιβάτη, ο άνδρας «πήδηξε ανάμεσα σε δύο βαγόνια όταν το τρένο ξεκίνησε από την προγραμματισμένη στάση στο Σανκτ Πέλτεν».

Όταν το τρένο παρέμεινε στον σταθμό, ο άνδρας βγήκε για να καπνίσει στην αποβάθρα.

Στη συνέχεια άρχισε να χτυπά τα παράθυρα για να τραβήξει την προσοχή, με αποτέλεσμα ο ελεγκτής να ενεργοποιήσει το φρένο έκτακτης ανάγκης και το προσωπικό του τρένου να τον επιβιβάσει με ασφάλεια.

«Ο ελεγκτής τού έκανε πολύ έντονη παρατήρηση», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Heute.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο άνδρας -ένας 24χρονος Αλγερινός- συνελήφθη από την Αστυνομία μόλις το τρένο έφτασε στον σταθμό Meidling της Βιέννης. Οι Αρχές δεν έχουν σχολιάσει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το υπόβαθρό του, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.