Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα, σύμφωνα με το korinthostv. Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου.
Κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
