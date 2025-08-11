Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα, σύμφωνα με το korinthostv. Στο σημείο σπεύδουν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου.

Κινητοποιήθηκαν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.