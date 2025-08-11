Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή της Βουλιαγμένης, από το οποίο πέθανε μια γυναίκα περίπου 50 ετών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 03:30 ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Bάρκιζα εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε αρχικά στο κράσπεδο και στη συνέχεια σε δέντρο.

Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της την οδηγό, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο όπου κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ