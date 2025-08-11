Φωτιά είναι σε εξέλιξη μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, στο δήμο Μεσσήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά που είναι ορατή από την Καλαμάτα καίει αγροτοδασική έκταση και δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση επιχειρούν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο συνδράμουν και μηχανήματα έργου, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στους κατοίκους στάλθηκε και μήνυμα του 122 για να είναι σε επιφυλακή: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πετράλωνα της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».