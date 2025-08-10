Από αύριο, Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ χωρίς καμία προμήθεια, χάρη στη νέα ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ και αλλάζει τα δεδομένα στις τραπεζικές συναλλαγές.

Η αλλαγή αυτή προκύπτει από τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και φέρει την υπογραφή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η διάταξη ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025 και συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί άμεσα και να αποφέρει γρήγορα οφέλη στους πολίτες. Έτσι, από αύριο, οι αναλήψεις μετρητών σε όλη τη χώρα θα γίνονται χωρίς καμία απολύτως χρέωση από τις τράπεζες.

Η ρύθμιση προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.

Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη.

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ.

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα.

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ.

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών.

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

Περιορισμός των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ) – Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 5167/2024

1. Στο άρθρο 48 του ν. 5167/2024 (Α΄207) περί περιορισμού των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) ο τίτλος αντικαθίσταται, β) στην παρ. 1, βα) στο εισαγωγικό εδάφιο, i) οι λέξεις «που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή από επιχειρήσεις ή νομικές οντότητες που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ)», ββ) στην περ. β), i) οι λέξεις «ΑΤΜ άλλου πιστωτικού ιδρύματος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός χρέωσης, σε δημοτικές ενότητες στις οποίες υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός (1) πιστωτικού ιδρύματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΑΤΜ επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται ΑΤΜ στις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες υπάρχει μόνο ένα (1) ΑΤΜ», ii) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, βγ) προστίθενται υποπερ. βα) και ββ), βδ) στην περ. γ), οι λέξεις «άλλου πιστωτικού ιδρύματος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός χρέωσης,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή σε ATM επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ», γ) στην παρ. 2, οι λέξεις «υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1,», δ) η παρ. 3 καταργείται, ε) προστίθεται παρ. 4 και, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις, το άρθρο 48 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48

Περιορισμός των προμηθειών και λοιπών χρεώσεων των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ).

1. Δεν επιβάλλεται προμήθεια ή οποιουδήποτε είδους χρέωση από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84) με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή από επιχειρήσεις ή νομικές οντότητες που εκμεταλλεύονται αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ), στις εξής συναλλαγές φυσικών προσώπων, ιδιωτών, ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών:

Κλείσιμο

α) εντολές πληρωμής, εφόσον διενεργούνται μέσω ψηφιακών δικτύων πληρωμής (web/mobile/internet banking), καθώς και πάγιες εντολές πληρωμής, οφειλών και εξόφλησης λογαριασμών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρείες,

β) συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται ΑΤΜ, στις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες υπάρχει μόνο ένα (1) ΑΤΜ. Η παρούσα περίπτωση εφαρμόζεται και για δήμους που αποτελούνται μόνο από δημοτικές ενότητες. βα) συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο εκμεταλλεύεται πάροχος υπηρεσιών πληρωμών με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ββ) συναλλαγές με χρήση ΑΤΜ για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, το οποίο εκμεταλλεύεται επιχείρηση ή νομική οντότητα, με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο της επιχείρησης ή νομικής οντότητας που εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο ΑΤΜ,

γ) ερωτήσεις υπολοίπου λογαριασμού ή κάρτας ή δανείου ή κινήσεων λογαριασμών σε ATM παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή σε ATM επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ και

δ) φορτίσεις και αποφορτίσεις προπληρωμένων καρτών για ποσό φόρτισης έως εκατό (100) ευρώ ημερησίως, εφόσον διενεργούνται μέσω ψηφιακών δικτύων πληρωμής (web/mobile/internet banking), καθώς και πάγιες εντολές πληρωμής τους.

2. Οι προμήθειες και οι κάθε είδους χρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1, για τις ακόλουθες συναλλαγές δεν υπερβαίνουν, ανά συναλλαγή, το ποσό:

α) των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα)

β) των πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα).

Οι περ. α) και β) ισχύουν για φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, για ποσά έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ημερησίως και αφορούν στην απλή μεταφορά πίστωσης, καθώς και στην άμεση μεταφορά πίστωσης (SEPA/άμεσος διακανονισμός), από μία τράπεζα σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού μέσω ψηφιακών δικτύων πληρωμής (web/ mobile/internet banking).

3. Καταργείται.

4. Οι προμήθειες και οι κάθε είδους χρεώσεις των επιχειρήσεων ή νομικών οντοτήτων που εκμεταλλεύονται ΑΤΜ της παρ. 1, δεν υπερβαίνουν, ανά συναλλαγή, το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1,50) για ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, που έχει εκδώσει πάροχος υπηρεσιών πληρωμών της παρ. 1, με την επιφύλαξη των περ. β) έως γ) της παρ. 1.».

2. Η εφαρμογή της παρ. 1 εκκινεί στις 11 Αυγούστου 2025.