Ο κύβος ερρίφθη και στις αρχές του 2026 -και όχι μέσα στο 2025, όπως συζητείται και γράφεται εντόνως- αναμένεται η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», το όνομα του νέου κόμματος θα αποτελείται από δύο λέξεις. Η μία λέξη θα αναφέρεται στη δημοκρατία (π.χ. δημοκρατική) και η άλλη στο ξεκίνημα, στη νέα αρχή, στην αλλαγή (π.χ. αναγέννηση). Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν θα υπάρχει αναφορά στην Αριστερά. Ετσι λοιπόν το νέο εγχείρημα θα έχει σκόπιμα ασαφές ιδεολογικό στίγμα, για να αποκτήσει μεγαλύτερο ιδεολογικό εύρος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σκοπός του Αλέξη Τσίπρα είναι να απευθύνει ένα γενικό προσκλητήριο προς απογοητευμένους ψηφοφόρους των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜέΡΑ25, Νέας Αριστεράς, Κινήματος Δημοκρατίας, ακόμα και του ΚΚΕ.

Τελική ευθεία – Πότε αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις

Η επίσημη ανακοίνωση θα αποτελέσει το αποκορύφωμα ενός σχεδίου πολιτικής επικοινωνίας, η τελική ευθεία του οποίου θα ξεκινήσει από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, τον προσεχή Νοέμβριο. Εκεί θα δοθεί μία πρώτη εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού του νέου κόμματος. Πρώην κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι πια στο κόμμα, αλλά ούτε και στη Νέα Αριστερά και διατείνεται ότι μετέχει στην προετοιμασία του εγχειρήματος, διαβεβαιώνει μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ότι όποιος επιχειρήσει να προβλέψει ποιος θα συμμετέχει και πολύ περισσότερο ποιος δεν θα συμμετέχει στο κόμμα Τσίπρα, θα εκπλαγεί.

Εκπληξη, επίσης, αναμένεται να προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Τσίπρας σκέπτεται να κινηθεί για να προετοιμάσει το εγχείρημα και να στελεχώσει το κόμμα του. Μέχρι και τις επίσημες ανακοινώσεις, που προγραμματίζονται για το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου, στο κάδρο θα είναι μόνος του. Το διάστημα από Νοέμβριο 2025 έως Ιανουάριο 2026 θα πραγματοποιεί ανεπίσημες επαφές με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς. Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις, θα επιχειρήσει να ξεκινήσει επίσημες επαφές με τα κόμματα του ευρύτερου χώρου, χωρίς να αποκλείει κανέναν. Ούτε τον Στέφανο Κασσελάκη ούτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ούτε τον Γιάν(ν)η Βαρουφάκη. Ο ίδιος δεν θα αποκλείσει κανέναν εκ προοιμίου και όσους συναντήσει, αυτοί θα πάρουν μόνοι τους την απόφαση της μη συμμετοχής ή και της επίθεσης εναντίον του. Το «ξεσκαρτάρισμα» θα το κάνουν οι ψηφοφόροι και οι υποστηρικτές σε διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Προσωποκεντρικό το νέο κόμμα

Σχεδιάζεται επίσης το νέο κόμμα να είναι προσωποκεντρικό για να δοθεί η εικόνα στην κοινή γνώμη ότι θα έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν θα επικρατεί το κουραστικό και βαρετό για τους πολίτες μπάχαλο που επικρατούσε στον ΣΥΡΙΖΑ με τη διαδικασία πάνω από την ουσία.

Οταν η εικόνα ξεκαθαρίσει, για το ποιοι συμμετέχουν, ποιοι όχι και ποιοι στέκονται απέναντι, θα ακολουθηθούν και οι αντίστοιχες διαδικασίες. Για παράδειγμα, αν ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να στηρίξει στο σύνολό του το νέο εγχείρημα αποφασίζοντας την αυτοδιάλυσή του και τη συμμετοχή όλων στο νέο κόμμα, θα γίνει έτσι. Αν όμως ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ αντιδράσει και σταθεί απέναντι στο νέο εγχείρημα, τότε όσοι βουλευτές ή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποφασίσει να στηρίξουν τον Τσίπρα, θα παραιτηθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο νέο κόμμα.

Το χρονοδιάγραμμα με τελικό στόχο τη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2026

Στόχος είναι τον Ιούνιο του 2026 να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, τον Αύγουστο του 2026 να ανακοινωθούν το έμβλημα και το όνομα και τον Σεπτέμβριο του 2026 ο Τσίπρας, ως αρχηγός του νέου κόμματος, να κάνει την πρώτη του συντεταγμένη, δημόσια εμφάνισή του στη ΔΕΘ, όπου θα αναφερθεί και στο πρόγραμμά του.

Το νέο κόμμα θα έχει πρόεδρο τον Τσίπρα, όπως θα έχει εκπρόσωπο Τύπου, συντονιστή Οργανωτικού, υπεύθυνο Πολιτικού Σχεδιασμού κ.λπ. Ολοι τους θα τεθούν στην κρίση των ψηφοφόρων και υποστηρικτών, πριν απ’ τις επόμενες εθνικές εκλογές, σε διαδικασία με κάλπες σε όλη τη χώρα. Κρίσιμο να αναφερθεί εδώ ότι ο Τσίπρας φέρεται να είναι πεπεισμένος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να εξαντλήσει την τετραετία και να κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027.