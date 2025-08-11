Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα επέκρινε έντονα τα σχέδια του Ισραήλ να εντείνει τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τα ως μια επικείμενη καταστροφή, και πρότεινε τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας υπό την εντολή του ΟΗΕ για τη σταθεροποίηση της Γάζας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο και κάλεσε για μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε σχέδιο για τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, σε μία κίνηση που διεύρυνε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο κατεστραμμένο παλαιστινιακό έδαφος και προκάλεσε έντονες επικρίσεις τόσο εντός όσο και εκτός χώρας.

«Η ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου για επέκταση των επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας και στις καταυλισμούς Μαουάσι, καθώς και για επανεγκατάσταση, προμηνύει μια καταστροφή πρωτοφανούς σοβαρότητας και μια στροφή προς έναν ατέρμονο πόλεμο», δήλωσε ο Μακρόν σε σχόλια που διαβιβάστηκαν από το γραφείο του στους δημοσιογράφους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

«Οι Ισραηλινοί όμηροι και ο λαός της Γάζας θα συνεχίσουν να είναι τα κύρια θύματα αυτής της στρατηγικής», πρόσθεσε ο Μακρόν.