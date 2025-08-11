Σοβαρά επεισόδια σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου, σημειώθηκαν χθες πριν την έναρξη φιλανθρωπικού ποδοσφαιρικού τουρνουά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο διοργανώνεται για την υποστήριξη του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Βόλου.

Οπαδοί από διάφορες ομάδες που είχαν φτάσει στην πόλη για να παρακολουθήσουν τους αγώνες, συγκρούστηκαν σε πολλά σημεία του κέντρου. Η κατάσταση έγινε έντονη με ανταλλαγές υβριστικών συνθημάτων και ρίψεις αντικειμένων, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και τους οδηγούς, σύμφωνα με το thenewspaper.

Η αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα και διεξάγει ελέγχους, ενώ στην περιοχή παραμένουν αυξημένες δυνάμεις για την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων, καθώς αναμένεται και αύριο να συνεχιστεί το τουρνουά, με τη συμμετοχή των ομάδων ΠΑΕ Βόλος, ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Λεβαδειακός και ΠΑΕ Πανσερραϊκός.