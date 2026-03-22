Η βρετανική κυβέρνηση συγκαλεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής «COBRA», καθώς οι οικονομικές παρενέργειες από το μέτωπο του Ιράν προκαλούν έντονη ανησυχία στο Λονδίνο.

Στη σύσκεψη, υπό τον Κιρ Στάρμερ, θα συμμετάσχουν η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, με στόχο να εξεταστεί η αντοχή της βιομηχανίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε πως στο τραπέζι βρίσκονται οι επιπτώσεις της κρίσης στην καθημερινότητα των πολιτών, την ώρα που η Ρέιτσελ Ριβς εμφανίζεται επιφυλακτική για το μέγεθος της ζημιάς.

Η ίδια σημείωσε πως είναι ακόμα νωρίς για οριστικά συμπεράσματα, επιλέγοντας προς το παρόν τη στρατηγική των στοχευμένων παρεμβάσεων αντί για την υιοθέτηση ευρείας κλίμακας μέτρων στήριξης.

Το διπλωματικό θρίλερ για τα Στενά του Ορμούζ

Πριν από την κρίσιμη σύσκεψη στο Λονδίνο, ο Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, εστιάζοντας στην ανάγκη προστασίας του διεθνούς εμπορίου. Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην επιτακτική «ανάγκη να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ για την αποκατάσταση της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας».

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις απειλές της Τεχεράνης, η οποία προειδοποίησε πως θα πλήξει τις υποδομές ενέργειας και ύδρευσης γειτονικών κρατών του Κόλπου. Η κίνηση αυτή του Ιράν αποτελεί αντίποινα στο ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να υλοποιήσει την απειλή του για χτύπημα στο ιρανικό ηλεκτρικό δίκτυο, γεγονός που θα προκαλούσε παγκόσμιο ενεργειακό σεισμό.

Οικονομική ευαλωτότητα και ο πληθωρισμός στο 5%

Η Βρετανία παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, καθώς η εξάρτησή της από το εισαγόμενο φυσικό αέριο την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη. Οικονομολόγοι προειδοποιούν πως το νέο ενεργειακό σοκ ενδέχεται να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό στο 5% εντός του έτους, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Η νευρικότητα είναι ήδη ορατή στις αγορές. Την Παρασκευή, το κόστος δανεισμού για τα δεκαετή κρατικά ομόλογα ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον αυξήσεις επιτοκίων αντί για μειώσεις.

Όπως επισημαίνει ο Νιλ Γουίλσον, αναλυτής της Saxo Markets, η κατάσταση εισέρχεται σε μια «νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση». Η Τράπεζα της Αγγλίας από την πλευρά της δηλώνει έτοιμη να παρέμβει για να συγκρατήσει τις τιμές, ωστόσο η πίεση στο βρετανικό Δημόσιο παραμένει στα ύψη, με το ενδεχόμενο νέων φορολογικών επιβαρύνσεων να παραμένει στο τραπέζι.