Το «άμεσο πλήγμα» πυραύλου στην πόλη Αράντ του νοτίου Ισραήλ προκάλεσε μεγάλες ζημιές και τον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες.

«Σε συνέχεια των πρώτων πληροφοριών για πλήγμα στην πόλη Αράντ, ο πύραυλος έπληξε το κέντρο της πόλης και πολλά κτίρια κατοικιών», ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του νότιου τομέα του Ισραήλ.

«Τρία κτίρια χτυπήθηκαν άμεσα και έχουν εντοπιστεί σοβαρές δομικές ζημιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όροφο ενός από τα κτίρια (…) Υπάρχουν θύματα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Σε ένα τρομακτικό βίντεο στο «Χ» φαίνονται δύο γυναίκες να είναι σπίτι τους την ώρα της έκρηξης με το παράθυρο από το ωστικό κύμα να πέφτει πάνω στη μία από αυτές.