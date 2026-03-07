Στόχος επίθεσης έγινε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Βαγδάτη, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της ιρακινής πρωτεύουσας, σε ένα ακόμη επεισόδιο της επικίνδυνης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές ασφαλείας, τουλάχιστον τέσσερα drones κατευθύνθηκαν προς τη βάση, η οποία φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές εγκαταστάσεις. Ορισμένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρεται να συνετρίβησαν εντός της εγκατάστασης.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκαν εκρήξεις και στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, όπου βρίσκεται η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας συναγερμό στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με το AP, τρεις Ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι ένας πύραυλος έπεσε στον χώρο προσγείωσης ελικοπτέρων στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν είχαν άδεια να σχολιάσουν δημόσια. Εκπρόσωπος της πρεσβείας αρνήθηκε να σχολιάσει, σημειώνει το πρακτορείο. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα.

Η αυστηρά φυλασσόμενη Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, όπου στεγάζονται κυβερνητικά γραφεία και διπλωματικές αποστολές, έχει δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, αλλά αυτό ήταν το πρώτο πλήγμα που αναφέρθηκε ότι έπεσε εκεί την εβδομάδα μετά την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, που πυροδότησαν πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και συμμαχικές ιρακινές παραστρατιωτικές οργανώσεις έχουν εξαπολύσει από τότε δεκάδες επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις στο Ιράκ. Έχουν επίσης πλήξει βάσεις ιρανικών κουρδικών οργανώσεων της αντιπολίτευσης που επιχειρούν στο βόρειο Ιράκ.

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι χαρακτήρισε την επίθεση που εξαπολύθηκε το Σάββατο κατά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη «τρομοκρατική ενέργεια» που πραγματοποιήθηκε από «ανεξέλεγκτες ομάδες». Σύμφωνα με το AP, δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στις στρατιωτικές και τις υπηρεσίες ασφαλείας να εντοπίσουν τους υπευθύνους.