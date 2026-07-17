Από τις βελονιές που υφαίνουν ιστορίες σε μια έκθεση κεντήματος, μέχρι έναν εξωγήινο που προσγειώνεται στη σκηνή με τη μορφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα, η Βαμβακού στη Λακωνία αποδεικνύει πως το καλοκαίρι στο βουνό μπορεί να είναι εκτός από δροσερό, απρόβλεπτο και απόλυτα διασκεδαστικό.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λοιπόν, το χωριό διαγράφει μια τροχιά παιχνιδιού, μουσικής και δημιουργικής ελευθερίας, μέσα από την πρωτοβουλία «αναβίωσης της Βαμβακούς» που υλοποιεί ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Vamvakou Revival, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Και αξίζει να βάλετε στην ταξιδιωτική σας λίστα.

Ιούλιος στη Βαμβακού: απόψε αυτοσχεδιάζουμε

Το Impro Jazz Workshop φέρνει στο βουνό τον παλμό της τζαζ, με μουσικούς να αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν ζωντανά, πριν δώσουν ραντεβού με το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στην πλατεία. Και όταν πέσει η νύχτα, η σκυτάλη περνά στο Βουρέικο, όπου το DJ set, τα cocktails και ο ουρανός του Πάρνωνα συνθέτουν μια καλοκαιρινή βραδιά χωρίς πρόγραμμα.

Στη Βαμβακού όμως, τον αυτοσχεδιασμό τον ανακαλύπτουν και τα παιδιά μέσα από το Playhouse: Από τον ψηφιακό Βαμβα-κόσμο του V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF) μέχρι τις κατασκευές, τα βιβλία, τα παιχνίδια και τις δημιουργικές γωνιές, το παλιό σχολείο μεταμορφώνεται σε έναν τόπο όπου όλοι μπορούν να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο.

Αύγουστος στη Βαμβακού: περιμένοντας τον Τσουβέλα να «κεντήσει»

Ο μήνας ξεκινάει με την έκθεση «Ιστορίες κεντήματος από την Ελένη Βαλασάκη» που παρουσιάζει έναν κόσμο όπου κάθε βελονιά κρατάει μια μνήμη και κάθε σχέδιο αφηγείται μια ιστορία. Στην καρδιά του μήνα, το «κέντημα» το αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο οποίος προσγειώνεται στο σχολείο του χωριού με την παράσταση «Εξωγήινος – Η επιστροφή», ένα stand up comedy ταξίδι, γεμάτο πρόζα, αυτοσχεδιασμούς και ατάκες που εκπέμπουν απευθείας από τον πλανήτη Τσούβι.

Παράλληλα, η φύση προσφέρεται για ποδηλατικές διαδρομές με e-bikes στον Πάρνωνα και οικογενειακές πεζοπορίες στα μονοπάτια της Βαμβακούς. Και λίγο πριν πέσει η αυλαία του καλοκαιριού, το Βουρέικο μετατρέπεται στο πιο ατμοσφαιρικό σημείο του χωριού, όπου η αστροπαρατήρηση δίνει τη σκυτάλη στη μουσική, τα cocktails και τη χαλαρή ατμόσφαιρα κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Είτε αναζητήσετε… εξωγήινους στον ουρανό είτε τους συναντήσετε επί σκηνής, ένα είναι βέβαιο: από τη Βαμβακού θα φύγετε με μια αξέχαστη καλοκαιρινή εμπειρία!

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στο vamvakourevival.org