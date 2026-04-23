Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO της Sleed, μίλησε στο Newsbeast και τον Σάββα Γουλόπουλο για την καταλυτική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι οι CEO πρέπει να ηγηθούν αυτής της επανάστασης στον επιχειρηματικό κόσμο.

Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για την αυτοματοποίηση απλών καθηκόντων, αλλά μία τεχνολογική και κοινωνική επανάσταση που ανατρέπει τα δεδομένα σε κάθε τομέα.

Ο κ. Ηλιάκης ανέφερε ότι πολλές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες, αντιλαμβάνονται την τεχνητή νοημοσύνη ως ένα απλό εργαλείο για τη διαχείριση δεδομένων ή την απάντηση σε ερωτήσεις. Όμως, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη και η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο γρήγορα που είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να την παρακολουθήσουν. Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται μια ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, από τη διαχείριση δεδομένων μέχρι την παραγωγικότητα.

Ο κ. Ηλιάκης υπογραμμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει όχι μόνο την παραγωγικότητα αλλά και την αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και πιθανώς οδηγώντας στην αντικατάσταση άλλων. Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι γνώσεις αυτές θα είναι απαραίτητες για την επιβίωση στην αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Για να επιτευχθεί ένας επιτυχημένος μετασχηματισμός μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, η ηγεσία του CEO είναι κρίσιμη, τόνισε. Εάν ο διευθύνων σύμβουλος δεν αναλάβει τον ρόλο του πρωτοπόρου και οδηγού αυτού του έργου, η αλλαγή δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αποτελεσματικά στην επιχείρηση.