Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε σελίδα στην καριέρα του υπογράφοντας στους Μαϊάμι Χιτ, ομάδα για την οποία ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είπε τα καλύτερα, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν στο NBA.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος (20/10) άρχισε και ο Τζέιμς, ο οποίος είναι παίκτης των Σίξερς πλέον, μίλησε στο podcast «Mind The Game» με τον Στιβ Νας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους Χιτ και τον Greek Freak.

«Οι πρώτες μου σκέψεις; Θα είναι εξαιρετικοί. Προφανώς, έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο Μπαμ τα τελευταία χρόνια. Έχει αρχίσει να σουτάρει πολύ περισσότερο από το τρίποντο. Αυτό είναι καθοριστικό.

Ξέρουμε ότι ο Γιάννης χρειάζεται χώρο. Θέλει χώρο. Δημιουργεί χώρο. Είναι πραγματικά αποτελεσματικός όταν μπορεί να επιτεθεί από τις 45 μοίρες ή να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, έχοντας γύρω του παίκτες που δημιουργούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Επομένως, πιστεύω ότι η ικανότητα του Μπαμ να σουτάρει πλέον από το τρίποντο βοηθάει πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Τζέιμς και συνέχισε.

«Πιστεύω ότι αμυντικά θα είναι εξαιρετικοί. Κοιτάζεις τον Γουίγκινς, τον Μπαμ, τον Γιάννη, τον Ντέιβιον Μίτσελ. Είναι παίκτες που στηρίζουν μεγάλο μέρος του παιχνιδιού τους στην άμυνα. Θα είναι εξαιρετικοί.

Έχεις τον Σπο εκεί. Ο Σπο πάντα θα ξέρει πώς να τοποθετήσει τα κομμάτια στη σωστή θέση και να αξιοποιήσει τον κάθε παίκτη με τον κατάλληλο τρόπο.

Και μετά προσθέτεις τον Κλέι. Πιστεύω ότι η προσθήκη του Κλέι δίνει στον Μπαμ ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, καθώς μπορεί να πει: “Εντάξει, τώρα έχω λίγο περισσότερο χώρο”. Το ίδιο ισχύει και με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, ο οποίος προσφέρει επίσης περισσότερο χώρο στο γήπεδο.

Ο Μπόμπι Πόρτις είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Τον λατρεύω. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Φέρνει ένταση και σκληράδα και είναι νικητής. Είναι επίσης πρωταθλητής. Έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση και γνωρίζει τι απαιτείται για να φτάσεις μέχρι το τέλος.

Είναι μια ομάδα που προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό».