Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας περνά από την Τρίτη (01/09) στην αγωνιστική δράση, καθώς ξεκινά η League Phase της διοργάνωσης. Πρώτο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Βόλο Elabet και την Καλαμάτα, οι οποίοι θα αναμετρηθούν στις 18:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η συνέχεια έρχεται την Τετάρτη (02/09), με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα περισσότερα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Νέστο Χρυσούπολης, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Λάρισα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, ενώ στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στο τελευταίο και πιο ενδιαφέρον ματς της ημέρας.

Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη (03/09), με τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Ατρόμητος και Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος ELABET – Καλαμάτα ΠΣ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)

17:30 Μαρκό ΓΣ – Κηφισιά ΑΕ (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)

20:00 ΑΕ Λάρισας NOVIBET – Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τούμπα)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

19:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών (Δημοτικό Σερρών)

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)

Οι 16 ομάδες και ο τρόπος κατάταξης

Στη League Phase συμμετέχουν 16 ομάδες. Οι 11 προέρχονται από την προκριματική φάση, ενώ οι υπόλοιπες πέντε είναι ομάδες της Super League που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Η αρχική κατάταξη των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθορίζεται από τη θέση που κατέλαβαν στο περσινό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase λόγω της ευρωπαϊκής του συμμετοχής, και οι ομάδες που πήραν την πρόκριση από την Προκριματική Φάση.

Για τις ομάδες της Super League που προκρίθηκαν από την προηγούμενη φάση λαμβάνεται υπόψη η τελική βαθμολογία του περσινού πρωταθλήματος. Έπονται οι ομάδες της Super League 2, για τις οποίες δημιουργείται ενιαίος πίνακας κατάταξης.

Ανάλογη διαδικασία εφαρμόζεται και στις ομάδες που προέρχονται από τη Γ’ Εθνική. Η Κυπελλούχος του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας 2025/26, εφόσον έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της, καταλαμβάνει την τελευταία θέση.

Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

League Phase

1η αγωνιστική: 01-03/09/2026

2η αγωνιστική: 08-10/09/2026 — αγωνίζονται μόνο οι ομάδες που παίζουν UEL GS

3η αγωνιστική: 15-17/09/2026 — αγωνίζονται όλοι εκτός των ομάδων που παίζουν UEL GS

4η αγωνιστική: 27-29/10/2026

5η αγωνιστική: 02/12/2026 — όλοι οι αγώνες την ίδια ημέρα

Playoffs: 22-23/12/2026

Προημιτελικοί: 12-14/01/2027

Ημιτελικοί

1η αγωνιστική: 02-04/02/2027

2η αγωνιστική: 09-11/02/2027

Τελικός: 22 Μαΐου 2027