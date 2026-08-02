Η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς και αυτό μπορεί να φέρει εξελίξεις με τον Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στόχο της Μπέρνλι.
Οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε συζητήσεις με τον Κόστιτς τις τελευταίες μέρες και υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία, αν και τίποτα δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή.
Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αν ο Σέρβος πει το «ναι», τότε δεν αποκλείεται η Ένωση να προχωρήσει σε πώληση αριστερού μπακ και συγκεκριμένα του Πένραϊς, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μπέρνλι.
Όπως αναφέρουν στην Αγγλία, οι Clarets έχουν ως στόχο τον 27χρονο αριστερό μπακ, για τον οποίο υπήρξε ενδιαφέρον και από τις Σέλτικ και Ρέιντζερς τον περασμένο Ιανουάριο.
Η ΑΕΚ δεν είχε συζητήσει τότε το ενδεχόμενο πώλησής του, τώρα όμως, αν υπάρξει συμφωνία με τον Κόστιτς, δεν αποκλείεται τα δεδομένα να αλλάξουν.
🥇 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗿𝗶𝗰𝗲 → 𝗕𝘂𝗿𝗻𝗹𝗲𝘆— The Burnley Way (@TheBurnleyWay) August 2, 2026
Burnley are among the clubs interested in AEK Athens left-back James Penrice.
AEK are now open to selling the 26-year-old, with Burnley having already made enquiries over his availability.
(via @JacobsBen) #TwitterClarets pic.twitter.com/04RuuUepmv