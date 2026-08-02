Η ΑΕΚ κινείται για την απόκτηση του Φίλιπ Κόστιτς και αυτό μπορεί να φέρει εξελίξεις με τον Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στόχο της Μπέρνλι.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι σε συζητήσεις με τον Κόστιτς τις τελευταίες μέρες και υπάρχει αισιοδοξία για συμφωνία, αν και τίποτα δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και αν ο Σέρβος πει το «ναι», τότε δεν αποκλείεται η Ένωση να προχωρήσει σε πώληση αριστερού μπακ και συγκεκριμένα του Πένραϊς, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μπέρνλι.

Όπως αναφέρουν στην Αγγλία, οι Clarets έχουν ως στόχο τον 27χρονο αριστερό μπακ, για τον οποίο υπήρξε ενδιαφέρον και από τις Σέλτικ και Ρέιντζερς τον περασμένο Ιανουάριο.

Η ΑΕΚ δεν είχε συζητήσει τότε το ενδεχόμενο πώλησής του, τώρα όμως, αν υπάρξει συμφωνία με τον Κόστιτς, δεν αποκλείεται τα δεδομένα να αλλάξουν.