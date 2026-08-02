Η μεταγραφή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί… άνοιξε την όρεξη της Μαρκό, η οποία θέλει να αποκτήσει ακόμη έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα τον Ρούμπεν Σεμέδο.

Η Μαρκό θα μπει στη νέα σεζόν με στόχο να διεκδικήσει την άνοδο από τη Super League 2 στη Stoiximan Super League και γι’ αυτό προσπαθεί να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, προσθέτοντας στο ρόστερ ποιότητα και εμπειρία.

Το Σάββατο (1/8) διοίκηση και φίλαθλοι υποδέχθηκαν και αποθέωσαν τον Ελ Αραμπί και ο νέος στόχος φέρεται να είναι ο Σεμέδο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ντεπορτίβο Άβες, με την οποία είχε εννιά συμμετοχές την περασμένη σεζόν.

Ο 32χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός ήταν στον Ολυμπιακό από το 2019 ως το 2022 γράφοντας 94 συμμετοχές με 7 γκολ ενώ έχει αγωνιστεί και σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Αλ Ντουχαΐλ, Σετούμπαλ Βιγιαρεάλ, Ρίο Άβε, Αλ Κορ, Πόρτο και Ουέσκα.