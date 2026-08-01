Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της Μαρκό μετά την άφιξή του στην Αθήνα και ο Ντάνιελ Ποντένσε σχολίασε τη μεταγραφή του με μια ανάρτηση στα social media.

Στα 39 του χρόνια πλέον, ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού συνεχίζει την καριέρα του και αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα για να φορέσει τα… πράσινα της Μαρκό, με στόχο να τη βοηθήσει να εξασφαλίσει την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Πρόκειται για μια μεταγραφή που είναι η σπουδαιότερη στην ιστορία της ομάδας και προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Ποντένσε, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Ελ Αραμπί στον Ολυμπιακό.

Μια έκπληξη που ο Πορτογάλος εξτρέμ εξέφρασε με story που ανέβασε στο Instagram, έχοντας μια φωτογραφία από την άφιξη του Ελ Αραμπί, στον οποίο απευθύνθηκε γράφοντας: «Αποκλείεται να το έκανες αυτό».