Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε τον προκριματικό γύρο και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και Νο51 του κόσμου νίκησε 2-0 σετ (6-3, 6-4) τον 20χρονο Καναδό Κίγκαν Ράις (Νο831) μετά από 74 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών, οι πιθανοί αντίπαλοι του Τσιτσιπά είναι οι: Φαμπιάν Μαροζάν, Ρομάν Άντρές Μπουρουτσάγκα, Τιάγκο Τιράντε, Χούμπερτ Χουρκάτς, Αντριάν Μαναρινό, Τζέσον Μπρούκσμπι, Μάρτιν Λανταλούθε, Τζέιμς Ντάκγουορθ, Γιάνικ Χάνφμαν, Γκάμπριελ Ντιάλο, Μάριν Τσίλιτς, Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, Ντάνιελ Αλτμάιερ και Λούκα βαν Ας.

Στα προκριματικά αγωνίστηκε και ο Θανάσης Κοκκινάκης ο οποίος ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση για τον προκριματικό γύρο του National Bank Open.

Ο Έλληνας τενίστας εγκατέλειψε στα μέσα του δεύτερου σετ, με τον Αλεξέι Πόπιριν να παίρνει την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό με 6-4 και 2-3.