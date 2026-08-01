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Η Κέιτλιν Κλαρκ θεωρείται και όχι άδικα το μεγαλύτερο αστέρι στο WNBA, πραγματοποιώντας μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ επί των Πόρτλαντ Φάιρ με 112-98.

Η 24χρονη Αμερικανίδα γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας το τέταρτο triple-double της καριέρας της.

Με αυτή την εμφάνιση έγινε μόλις η πέμπτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που καταγράφει triple-double με τουλάχιστον 25 πόντους.

Με το νέο της triple-double, η Κέιτλιν Κλαρκ ξεπέρασε την Κάντις Πάρκερ στη λίστα όλων των εποχών του WNBA και ισοβαθμεί με τη Σαμπρίνα Ιονέσκου στην τρίτη θέση με τα περισσότερα triple-double.