Η Κέιτλιν Κλαρκ θεωρείται και όχι άδικα το μεγαλύτερο αστέρι στο WNBA, πραγματοποιώντας μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ επί των Πόρτλαντ Φάιρ με 112-98.
Η 24χρονη Αμερικανίδα γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας το τέταρτο triple-double της καριέρας της.
OH MY CLARK 😱— WNBA (@WNBA) August 1, 2026
Caitlin Clark beats the buzzer on an insane shot from behind the arc!
IND-PDX | ION
Tap to watch: https://t.co/ih24ztRsZx pic.twitter.com/5DmmX3wxed
Με αυτή την εμφάνιση έγινε μόλις η πέμπτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που καταγράφει triple-double με τουλάχιστον 25 πόντους.
Με το νέο της triple-double, η Κέιτλιν Κλαρκ ξεπέρασε την Κάντις Πάρκερ στη λίστα όλων των εποχών του WNBA και ισοβαθμεί με τη Σαμπρίνα Ιονέσκου στην τρίτη θέση με τα περισσότερα triple-double.
Another historic night for Caitlin Clark 🤩— WNBA (@WNBA) August 1, 2026
Clark recorded her fourth career triple-double to lead the @IndianaFever to victory, becoming just the fifth player in WNBA history to record a 25+ point triple-double!
She also passed Candace Parker for sole possession of fourth on… pic.twitter.com/pnIpVb8nAP