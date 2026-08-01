Η Κέιτλιν Κλαρκ θεωρείται και όχι άδικα το μεγαλύτερο αστέρι στο WNBA, πραγματοποιώντας μια ακόμη μεγάλη εμφάνιση στη νίκη των Ιντιάνα Φίβερ επί των Πόρτλαντ Φάιρ με 112-98.

Η 24χρονη Αμερικανίδα γκαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας το τέταρτο triple-double της καριέρας της.

OH MY CLARK 😱



Caitlin Clark beats the buzzer on an insane shot from behind the arc!



IND-PDX | ION

Tap to watch: https://t.co/ih24ztRsZx pic.twitter.com/5DmmX3wxed — WNBA (@WNBA) August 1, 2026

Με αυτή την εμφάνιση έγινε μόλις η πέμπτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που καταγράφει triple-double με τουλάχιστον 25 πόντους.

Με το νέο της triple-double, η Κέιτλιν Κλαρκ ξεπέρασε την Κάντις Πάρκερ στη λίστα όλων των εποχών του WNBA και ισοβαθμεί με τη Σαμπρίνα Ιονέσκου στην τρίτη θέση με τα περισσότερα triple-double.