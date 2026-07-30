Μία από τις πιο ασυνήθιστες αποφάσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου έλαβε το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Βραζιλίας, επιβάλλοντας ποινή που συνδέεται άμεσα με την αποκατάσταση του τραυματισμένου αντιπάλου και όχι με συγκεκριμένο αριθμό αγωνιστικών.

Ο αμυντικός της Ιντερνασιονάλ, Βίκτορ Γκαμπριέλ, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι ο επιθετικός της Κρουζέιρο, Γκάμπριελ Πεκ, να επιστρέψει τουλάχιστον στις προπονήσεις, έπειτα από το σοβαρό κάταγμα κνήμης που υπέστη σε μεταξύ τους μονομαχία.

Η υπόθεση εξετάστηκε από το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι η προβλεπόμενη από τον κανονισμό ποινή δεν ανταποκρινόταν στη σοβαρότητα του περιστατικού. Ο τραυματισμός του Πεκ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στην αριστερή κνήμη ύστερα από επικίνδυνο μαρκάρισμα με υψωμένο πόδι, αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες.

Η ποινή του Βίκτορ Γκαμπριέλ ορίστηκε με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες, ωστόσο μπορεί να λήξει νωρίτερα, μόλις ο Πεκ κριθεί ικανός να επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής της Ιντερνασιονάλ τιμωρήθηκε για βίαιο παιχνίδι, σύμφωνα με το άρθρο 254 του Πειθαρχικού Κώδικα της Βραζιλίας. Το δικαστήριο αξιοποίησε ειδική διάταξη που επιτρέπει την επιβολή αυστηρότερης ποινής σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών τραυματισμών.

Κατά την απολογία του, ο Γκαμπριέλ εξέφρασε τη μεταμέλειά του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον αντίπαλό του. «Πέρασα αμέτρητες άγρυπνες νύχτες προσευχόμενος για εκείνον. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον ίδιο και από ολόκληρη την Κρουζέιρο», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.

Η απόφαση, πάντως, δεν ελήφθη ομόφωνα. Μέρος των δικαστών είχε ταχθεί υπέρ της επιβολής της προβλεπόμενης ποινής των έξι αγωνιστικών, θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να υπάρξει παρέκκλιση από τον κανονισμό. Η υπόθεση παραμένει ανοικτή, καθώς η πλευρά του ποδοσφαιριστή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.