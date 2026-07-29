Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον συλλόγων της Ευρώπης, με τη Ρόμα να προστίθεται στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Ο 22χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βόλφσμπουργκ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές και τέσσερα γκολ, επιδόσεις που έχουν ανεβάσει σημαντικά τις μετοχές του στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Μετά το ενδιαφέρον που είχε συνδεθεί με την Μπενφίκα, στο παιχνίδι φαίνεται πως μπαίνει πλέον και η Ρόμα.

Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, οι «τζιαλορόσι» παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Έλληνα στόπερ και εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν πρόταση για την απόκτησή του.

Ο Κουλιεράκης διατηρεί συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ έως το καλοκαίρι του 2029, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ μεταγράφηκε στη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 2024 έναντι 11,75 εκατομμυρίων ευρώ και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ονόματα της Bundesliga στη θέση του.