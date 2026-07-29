Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επανέφερε την ΑΕΚ στο προσκήνιο των μεταγραφικών εξελίξεων, συνδέοντας με νέα του ανάρτηση τον Μπένι Μουκέντι της Βιτόρια Γκιμαράες με την Ένωση. Ωστόσο, από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων» δεν προκύπτει ότι η υπόθεση βρίσκεται στην ατζέντα τους αυτή τη στιγμή.

Η ανάγκη για επιπλέον ενίσχυση στον άξονα είχε επισημανθεί από τον Μάρκο Νίκολιτς, γεγονός που διατηρεί ανοιχτά τα μεταγραφικά σενάρια για τη μεσαία γραμμή, μετά και την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ.

Ο 24χρονος διεθνής Ανγκολέζος μέσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βιτόρια Γκιμαράες έως το καλοκαίρι του 2029. Μετακόμισε στον πορτογαλικό σύλλογο τον Φεβρουάριο του 2025, έχοντας προηγουμένως φορέσει τις φανέλες της Τροφένσε και της Κάζα Πία, ενώ πριν από την άφιξή του στην Ευρώπη αγωνιζόταν στην Ανγκόλα.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 88 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, με απολογισμό ένα γκολ και έξι ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 32 εμφανίσεις. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος, αλλά μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως αμυντικός χαφ όσο και σε πιο προωθημένο ρόλο.

Παρά τη φημολογία που αναπτύχθηκε μετά τη δημοσίευση του Ρομάνο, οι πληροφορίες από το στρατόπεδο της ΑΕΚ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, ουσιαστική ενασχόληση με την περίπτωση του Μουκέντι.