Η εικόνα που έκανε τον γύρο των social media κάθε άλλο παρά θυμίζει τον ειδυλλιακό Μπάλο που γνωρίζουν οι ταξιδιώτες από τις φωτογραφίες. Η διάσημη παραλία στη βορειοδυτική Κρήτη κατακλύστηκε από τουρίστες, με τον συνωστισμό να είναι τόσο μεγάλος ώστε σε αρκετά σημεία η μετακίνηση να γίνεται δύσκολη. Η διάσημη παραλία των Χανίων χαρακτηρίστηκε «κόλαση επί γης» από τους τουρίστες.

Βίντεο που καταγράφηκε στην παραλία αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η ακτογραμμή είναι γεμάτη κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζουν να φτάνουν νέοι επισκέπτες με πλοιάρια, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση σε έναν από τους πιο δημοφιλείς φυσικούς προορισμούς της Κρήτης.

Ο Μπάλος, με τα χαρακτηριστικά τιρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Η τεράστια δημοφιλία του, όμως, φαίνεται πλέον να δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα: τον υπερτουρισμό.

Εξετάζεται πλαφόν στους επισκέπτες

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές εξετάζουν μέτρα προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των ανθρώπων που θα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στον Μπάλο.

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να επιτρέπονται έως 1.200 επισκέπτες ανά τρεις ώρες, ανεξάρτητα από το αν φτάνουν στην παραλία με πλοίο ή οδικώς. Στόχος είναι να περιοριστεί η ασφυκτική κατάσταση και παράλληλα να προστατευτεί το ιδιαίτερα ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν αφορά μόνο τον Μπάλο. Αντίστοιχες εικόνες υπερτουρισμού έχουν καταγραφεί και σε άλλους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Imagens da praia de Balos, na ilha de Creta, mostram centenas de turistas amontoados em uma passarela metálica estreita e ao longo da faixa de areia durante o pico da temporada de verão. Balos é conhecida pela lagoa de águas rasas, areia clara e paisagem considerada um dos… pic.twitter.com/iTUn8mKr5v — InfoMoney (@infomoney) September 1, 2026

«Μάχη» για μια φωτογραφία στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, οι εικόνες από τους δρόμους και τα σοκάκια της Οίας προκάλεσαν επίσης έντονες αντιδράσεις.

Τουρίστες σχημάτισαν τεράστιες ουρές, με την αναμονή για μια φωτογραφία στα δημοφιλή σημεία θέας να φτάνει ακόμη και τις δύο ώρες. Πολλοί ξεκινούν από νωρίς το πρωί, ακόμη και από τις 7, προκειμένου να προλάβουν να φωτογραφηθούν μπροστά από τους περίφημους γαλάζιους τρούλους.

Οι μεγάλες συγκεντρώσεις επισκεπτών έχουν προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στους γραφικούς οικισμούς του νησιού, με τις Αρχές να έχουν ήδη λάβει μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των επιβατών κρουαζιέρας.

Την ίδια ώρα, η «μάχη» για την τέλεια φωτογραφία προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των ίδιων των τουριστών. Ένας επισκέπτης ανέφερε ότι άτομα που περίμεναν στην ουρά επιχείρησαν να έρθουν σε αντιπαράθεση μαζί του, επειδή θεώρησαν ότι προσπαθούσε να παρακάμψει τη σειρά.

Οι influencers τροφοδοτούν το φαινόμενο

Παρά τον συνωστισμό, τα δημοφιλή σημεία της Σαντορίνης εξακολουθούν να προβάλλονται μαζικά στα social media ως ιδανικά spots για φωτογραφίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Luiza Parente, creative director με 8,4 εκατομμύρια followers στο TikTok, η οποία δημοσίευσε βίντεο καταγράφοντας τις μεγάλες ουρές που χρειάστηκε να περιμένει προκειμένου να τραβήξει τη δική της «τέλεια» φωτογραφία.

Στη συνέχεια παρουσίασε στους followers της τις τελικές λήψεις, με φόντο την χαρακτηριστική λευκή και γαλάζια αρχιτεκτονική της Σαντορίνης.

Οι εικόνες, ωστόσο, προκάλεσαν και αρνητικά σχόλια. «Τα social media έχουν καταστρέψει τον τουρισμό», σχολίασε ένας χρήστης, ενώ άλλος έγραψε ότι όλη αυτή η αναμονή γίνεται τελικά μόνο για μια στημένη φωτογραφία, με την πραγματική ανάμνηση των διακοπών να είναι οι δύο ώρες στην ουρά από τις 7 το πρωί.