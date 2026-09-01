Σε πένθος έχει βυθιστεί η Σύρος μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Ξαγοράρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρό τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του στη Σερβία, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού στην Ευρώπη με φίλους του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο του διαδρόμου Μοράβα, στην ευρύτερη περιοχή του Κρούσεβατς.

Σύμφωνα με το σερβικό κρατικό δίκτυο RTS, η μοτοσικλέτα με ελληνικές πινακίδες που οδηγούσε ο Έλληνας αναβάτης εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στη μεταλλική διαχωριστική μπαριέρα του αυτοκινητοδρόμου. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο του Κρούσεβατς.

Οι πρώτες πληροφορίες που μετέδιδαν τα σερβικά μέσα ανέφεραν ότι ο μοτοσικλετιστής είχε υποστεί βαριά τραύματα και είχε εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, τοπικά μέσα της Σύρου μετέδωσαν ότι ο Γιάννης Ξαγοράρης δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Η σύγκρουση προκάλεσε προβλήματα και στην κυκλοφορία, η οποία, σύμφωνα με το RTS, διακόπηκε μέχρι περίπου τις 13:20. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε έρευνα από την Τροχαία του Κρούσεβατς παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το SyrosToday, ο Γιάννης Ξαγοράρης πραγματοποιούσε ένα μεγάλο ταξίδι με μοτοσικλέτες στην Ευρώπη μαζί με πέντε φίλους του μοτοσικλετιστές από την Κρήτη.

Η παρέα βρισκόταν στη Σερβία και, σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες, κινούνταν στον άξονα από τη Νις προς το Βελιγράδι όταν συνέβη το δυστύχημα.

Οι Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου της μοτοσικλέτας. Τοπικά μέσα της Σύρου αναφέρουν ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι να προηγήθηκε κάποιο αιφνίδιο παθολογικό επεισόδιο. Το συγκεκριμένο σενάριο, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις σερβικές Αρχές, οι οποίες μέχρι στιγμής περιορίζονται στο ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στην προστατευτική μπάρα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη θλίψη στη Σύρο, όπου ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός.

Ο Γιάννης Ξαγοράρης εργαζόταν ως ταμίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύρου (ΔΕΥΑΣ), ενώ παράλληλα είχε έντονη παρουσία στην πολιτιστική ζωή του νησιού, με ενασχόληση με το θέατρο, τη μουσική και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Μάλιστα, μόλις λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο ταξίδι είχε ανέβει στη σκηνή συμμετέχοντας ως ερασιτέχνης ηθοποιός στην παράσταση «Υψηλή Μαγειρική των Σχέσεων».

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, Νίκος Σκευοφύλακας, αποχαιρέτησε τον εργαζόμενο και φίλο του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο εργατικό, ευσυνείδητο, συνεπή, με ήθος και καλοσύνη.

«Ο ξαφνικός χαμός του, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με φίλους του στη Σερβία, μας συγκλονίζει όλους και αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων. Ως ελάχιστη ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του, αποφασίστηκε τα γραφεία της ΔΕΥΑΣ να παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης στη Σύρο, με φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους από τον χώρο του πολιτισμού να τον αποχαιρετούν.