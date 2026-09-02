Τον Χανγκ Κάο επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιο για να αναλάβει την ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Ναυτικού, γνωστοποιώντας ότι θα προωθήσει την υποψηφιότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε τον Κάο ως «πραγματικό πολεμιστή», επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να βρίσκονται «πατριώτες» σε καίριες θέσεις διοίκησης τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό όσο και στο Σώμα Πεζοναυτών.

Κατά τον Τραμπ, ο Χανγκ Κάο αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για τη συγκεκριμένη αποστολή, με στόχο να διατηρηθούν οι δύο κλάδοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η πιο ισχυρή και καλύτερη δύναμη που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τη Γερουσία να προχωρήσει «το συντομότερο δυνατό» στην έγκριση του διορισμού, ώστε ο Κάο να μπορέσει να συνεχίσει το «εξαιρετικό έργο» που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει πραγματοποιήσει κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες.