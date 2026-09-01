Με εντυπωσιακή ανατροπή εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη την παρουσία της στον δεύτερο γύρο του US Open, επικρατώντας με 2-1 σετ της Ρόμπιν Μοντγκόμερι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και πολύ κοντά στην έξοδο, αλλά κατάφερε να αλλάξει πλήρως την εικόνα της αναμέτρησης και να συνεχίσει στο Grand Slam της Νέας Υόρκης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μοντγκόμερι να επιβάλλει τον ρυθμό της. Η Αμερικανίδα εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της Σάκκαρη στο σερβίς και, έχοντας πετύχει συνολικά τρία μπρέικ, κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2. Η Σάκκαρη είχε προσωρινά μειώσει σε 4-2, παίρνοντας πίσω ένα από τα μπρέικ, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει την εξέλιξη του σετ.

Ακόμη πιο δύσκολα έγιναν τα πράγματα στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Η Μοντγκόμερι «έσπασε» δύο φορές το σερβίς της Ελληνίδας και προηγήθηκε με 4-0, φτάνοντας πλέον δύο γκέιμ μακριά από την πρόκριση.

Σε εκείνο το σημείο, όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε ολοκληρωτικά. Η Σάκκαρη ανέβασε την απόδοσή της και απάντησε με τέσσερα διαδοχικά γκέιμ, φέρνοντας το σκορ στο 4-4. Η αντεπίθεσή της δεν σταμάτησε εκεί, καθώς με ακόμη ένα μπρέικ έφτασε στο 7-5 και έστειλε την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Έχοντας πλέον το μομέντουμ με το μέρος της, η Ελληνίδα τενίστρια κυριάρχησε στο καθοριστικό κομμάτι του αγώνα. Δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να ανακτήσει τον έλεγχο και με 6-2 ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανατροπή, σφραγίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα. Η νικήτρια της αναμέτρησης θα προκριθεί στον τρίτο γύρο, όπου πιθανή αντίπαλος είναι η Νο 2 του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.