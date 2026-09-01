Σήμερα, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026, το εορτολόγιο περιλαμβάνει πολλά ονόματα. Μεταξύ άλλων γιορτάζουν ο Αδαμάντιος, ο Αδάμος, η Μαντώ, η Αθηνά, η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Καλλίστη, η Μαργαρίτα, η Πηνελόπη, ο Μελέτιος και ο Συμεών. Παράλληλα, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 1 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη

Μαντώ

Αθηνά

Ακριβή

Αντιγόνη, Γόνη

Ασπασία

Αφροδίτη, Φρέγια

Διώνη, Διόνη

Δωδώνη

Ελπινίκη

Ερασμία

Ερατώ, Τέτη

Ευτέρπη

Θάλεια

Θεανώ

Θεονύμφη

Καλλιρόη, Καλλιρρόη

Καλλίστη

Κλειώ

Κλεονίκη

Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα

Κοραλία

Ραλλία, Ραλία, Ραλλού, Ραλού, Ράλλης

Μαργαρίτα, Μαργαριταρένια, Ρίτα, Μαργαρίτης

Μαριάνθη

Μελπομένη, Μέλπω

Μόσχω, Μοσχούλα

Ουρανία, Ράνια

Πανδώρα

Πηνελόπη, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Πίτσα

Πολύμνια

Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλυ

Σαπφώ

Τερψιχόρη

Χάιδω, Χαϊδευτός

Χαρίκλεια, Χαρά, Χαρούλα

Ιησούς

Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα

Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Ισμήνη

Πολυτίμη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Μάμας, Μάμαντας, Μάμα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Την 1η Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αρχή της Ινδίκτου, τις Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες και τον Αμμούν, τον διδάσκαλό τους, τον Όσιο Συμεών τον Στυλίτη, τον Όσιο Μελέτιο τον νέο, την Οσία Μάρθα, μητέρα του Οσίου Συμεών, την Οσία Ευανθία, τον Δίκαιο Ιησού του Ναυή, τους Αγίους Εύοδο, Καλλίστη, Αγαθόκλεια και Ερμογένη, τον Άγιο Αγγελή τον Νεομάρτυρα, τον Όσιο Νικόλαο τον Κουρταλιώτη, την Οσία Χάιδω εκ Στανού Χαλκιδικής, τον Όσιο Συμεών τον Λέσβιο Στυλίτη και τον Όσιο Αντώνιο «τον εν Αγυία». Επίσης, τιμώνται η Ανάμνηση του Θαύματος της Θεοτόκου στη Μονή των Μιασηνών, η Σύναξη της Παναγίας της Καταπολιανής στην Τήνο, η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεθσημανή στη Ρωσία, η Σύναξη της Παναγίας της Παμμακάριστου στην Κωνσταντινούπολη και η μνήμη του μεγάλου εμπρησμού στην Κωνσταντινούπολη.

Αρχή της Ινδίκτου: Γιατί η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους

Η Αρχή της Ινδίκτου τιμάται κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου και σηματοδοτεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Πρόκειται ουσιαστικά για την αφετηρία του ετήσιου λειτουργικού κύκλου, ο οποίος ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου.

Ο όρος «Ινδικτιών» έχει τις ρίζες του στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αρχικά συνδεόταν με διοικητικούς και φορολογικούς υπολογισμούς. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως τρόπος χρονολόγησης σε κύκλους δεκαπέντε ετών, ενώ στη βυζαντινή παράδοση η έναρξή του τοποθετήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου.

Η ημερομηνία διατηρήθηκε στην εκκλησιαστική παράδοση και απέκτησε διαφορετικό περιεχόμενο από την αρχική διοικητική χρήση του όρου. Η 1η Σεπτεμβρίου έγινε η ημέρα με την οποία ανοίγει το εκκλησιαστικό ημερολόγιο και ξεκινά ένας νέος κύκλος εορτών.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η ημέρα συνδέεται και με την ευαγγελική περικοπή στην οποία ο Ιησούς Χριστός εισέρχεται στη συναγωγή και διαβάζει από τον προφήτη Ησαΐα τα λόγια για τον «ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν». Η σχετική διήγηση βρίσκεται στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στον Συναξαριστή του, αναφέρει μεταξύ των λόγων για τους οποίους εορτάζεται η Ινδικτιών ότι αποτελεί αρχή του χρόνου και ότι η Εκκλησία προσεύχεται για την ευλογία του νέου έτους.

Έτσι, η Αρχή της Ινδίκτου δεν αποτελεί αλλαγή του πολιτικού ημερολογιακού έτους, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, αλλά την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Για τον λόγο αυτό η 1η Σεπτεμβρίου έχει ιδιαίτερη θέση στο ορθόδοξο εορτολόγιο.

«Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου,

Ὦ καὶ Παλαιέ, καὶ δι᾿ ἀνθρώπους Νέε.»

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.