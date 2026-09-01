Ο Τζόναθαν Γκόμεζ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028 και φεύγει για την Όσναμπρικ, όπου θα αγωνιστεί ως δανεικός.

Ο 23χρονος Αμερικανός αριστερός μπακ δεν θα είχε πολύ χρόνο συμμετοχής στον «δικέφαλο του βορρά» και φεύγει με νέο δανεισμό αλλά και με νέο συμβόλαιο, καθώς ανανέωσε μέχρι το 2028.

Η ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν ο Γκόμεζ είναι η γερμανική Όσναμπρικ, με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Τζόναθαν Γκόμεζ με τη μορφή δανεισμού στη VfL Osnabrück.

Ο Αμερικανός ακραίος αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο έως τις 30 Ιουνίου 2028 και θα αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.Καλή επιτυχία, Τζόναθαν!».