Ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, σχολιάζοντας τη συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ανέφερε ότι το σχέδιο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, καθώς η χώρα μας ενισχύει την άμυνά της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι «η εξέλιξη με την ενιαία αεράμυνα της Ελλάδος, που ονομάζεται “Ασπίδα του Αχιλλέα”, είναι πολύ θετικό γεγονός. Νομίζω ότι παίζει έναν ρόλο και αυτό στον εκνευρισμό της Τουρκίας».

«Η ελληνική αεράμυνα βασίζεται σε μια μελέτη αεράμυνας που εκπονήθηκε το 2022, άρχισε να τρέχει το ’23 και τώρα πήρε σάρκα και οστά», είπε, προσθέτοντας πως «ο εκνευρισμός της Τουρκίας οφείλεται προφανώς στο γεγονός ότι νιώθει ότι η Ελλάδα ενδυναμώνεται, και δεν είναι μόνο η ενδυνάμωση στο καθαρά αμυντικό, εξοπλιστικό πεδίο, αλλά είναι και η ενδυνάμωση σε σχέση με τα άλλα κράτη, όπως με το Ισραήλ».

Επίσης, είπε για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» ότι πρόκειται για «ένα σύνθετο πράγμα που μαζί με την αεροπορία και τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας καθιστά την Ελλάδα έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο για την Τουρκία εάν θέλει να κάνει κάτι».

Σχολιάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Κωνσταντίνος Φλώρος είπε ότι «η Τουρκία διεκδικεί και δεν έπαψε να διεκδικεί, δεν έπαψε να μιλάει για Γαλάζια Πατρίδα και αποστρατικοποιήσεις».

«Η Ελλάδα μπορεί να είναι σίγουρη με τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχει», είπε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα εξασφαλίζει τις άλλες επιλογές ώστε, εάν τα πράγματα χοντρύνουν, να μπορεί να ανταπεξέλθει υπερασπίζοντας το εθνικό της συμφέρον».