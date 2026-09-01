Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρόδο, όταν ένας 69χρονος τουρίστας από την Ολλανδία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ιαλυσού.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ρόδου και στο σημείο υπήρξε κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στον 69χρονο. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 69χρονος έχασε τη ζωή του έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν ο 69χρονος αντιμετώπισε κάποιο αιφνίδιο πρόβλημα υγείας ενώ βρισκόταν στη θάλασσα ή εάν υπήρξε άλλος παράγοντας που οδήγησε στον θάνατό του.

Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και της έρευνας του Λιμενικού.