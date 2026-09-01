Στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ η Ευρώπη επιχειρεί να λύσει ένα πολύ συγκεκριμένο στρατιωτικό πρόβλημα: να στερήσει από τη Ρωσία τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα γρήγορο τετελεσμένο πριν προλάβουν να αναπτυχθούν οι κύριες συμμαχικές δυνάμεις.

Από την Εσθονία μέχρι την Πολωνία κατασκευάζονται πλέον αντιαρματικές τάφροι, οχυρωμένες θέσεις, εκατοντάδες bunkers και γραμμές εμποδίων. Αποθηκεύονται «δόντια του δράκου», συρματοπλέγματα και νάρκες, ενώ δρόμοι, γέφυρες και φυσικά περάσματα εντάσσονται σε σχέδια ταχείας παρεμπόδισης μιας πιθανής μηχανοκίνητης προέλασης.

Η εικόνα παραπέμπει σε πρακτικές συμβατικού πολέμου που η Ευρώπη είχε να χρησιμοποιήσει σε τέτοια κλίμακα από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μπροστά τους την εμπειρία της Ουκρανίας: drones, πυροβολικό μεγάλης ακτίνας, νάρκες και διαδοχικές αμυντικές γραμμές μπορούν να μετατρέψουν μερικά χιλιόμετρα εδάφους σε εξαιρετικά δύσκολο εμπόδιο για έναν επιτιθέμενο.

Η μάχη για τις πρώτες 72 ώρες

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία έχουν ένα στρατηγικό μειονέκτημα που δεν μπορεί να αλλάξει: τη γεωγραφία.

Οι τρεις χώρες της Βαλτικής διαθέτουν περιορισμένο βάθος. Σε περίπτωση αιφνιδιαστικής επίθεσης δεν μπορούν να παραχωρήσουν μεγάλες εκτάσεις εδάφους για να κερδίσουν χρόνο, όπως έχει κάνει επανειλημμένα η Ουκρανία.

Γι’ αυτό η νέα αμυντική λογική βασίζεται στην επιβράδυνση του αντιπάλου από τα πρώτα χιλιόμετρα.

Η Εσθονία σχεδιάζει έως 600 οχυρωμένα bunkers, μαζί με αντιαρματικές τάφρους, συρματοπλέγματα και προκατασκευασμένα εμπόδια που μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα.

Η Λετονία έχει εγκρίνει πρόγραμμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για την οχύρωση των ανατολικών συνόρων της, με θέσεις μάχης, τάφρους και αποθήκες υλικών και ναρκών.

Η Λιθουανία οργανώνει την άμυνά της σε τρεις διαδοχικές ζώνες, επενδύοντας παράλληλα σε anti-drone συστήματα και σχεδιάζοντας πώς θα αποκλείονται κρίσιμοι δρόμοι και γέφυρες σε περίπτωση πολέμου.

Δεν πρόκειται για μια νέα «Γραμμή Μαζινό». Οι οχυρώσεις δεν προορίζονται να σταματήσουν μόνες τους έναν μεγάλο ρωσικό στρατό.

Πρέπει να τον καθυστερήσουν.

Κάθε ώρα που χάνει μια επιτιθέμενη δύναμη σε ναρκοπέδια, τάφρους και κατεστραμμένα περάσματα είναι χρόνος για να αναπτυχθούν περισσότερα νατοϊκά αεροσκάφη, πυροβολικό και χερσαίες δυνάμεις.

Η Πολωνία χτίζει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς της Ευρώπης

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα βρίσκεται νοτιότερα.

Η πολωνική East Shield προβλέπει ένα εκτεταμένο σύστημα οχυρώσεων κατά μήκος περίπου 700 χιλιομέτρων συνόρων με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ταυτόχρονα, η Βαρσοβία πραγματοποιεί μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές επεκτάσεις στην Ευρώπη.

Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ξεπεράσει τους 220.000 στρατιωτικούς, ενώ η χώρα δαπανά σχεδόν το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Αγοράζει άρματα μάχης, πυροβολικό, συστήματα αεράμυνας και πυραύλους, ενώ επενδύει στην εγχώρια παραγωγή πυρομαχικών.

Στις οχυρώσεις συμμετέχουν πλέον και σύμμαχοι. Γερμανικές μονάδες μηχανικού έχουν βρεθεί στην Πολωνία για την κατασκευή αντιαρματικών εμποδίων, στοιχείο που δείχνει ότι η «Ανατολική Ασπίδα» δεν αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως εθνικό πολωνικό πρόγραμμα.

Η Γερμανία στέλνει ολόκληρη ταξιαρχία στη Λιθουανία

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται στις υποδομές.

Η Γερμανία εγκαθιστά μόνιμα στη Λιθουανία τεθωρακισμένη ταξιαρχία περίπου 5.000 στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού, μαζί με χιλιάδες οχήματα και βαριά οπλικά συστήματα.

Παράλληλα, εξετάζεται νέα νατοϊκή διοικητική δομή για την άμυνα Εσθονίας και Λετονίας, η οποία σε περίπτωση πολέμου θα μπορούσε να συντονίσει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Η αλλαγή είναι ουσιαστική: το ΝΑΤΟ δεν θέλει πλέον απλώς μικρές δυνάμεις που θα λειτουργούσαν ως πολιτικό «σύρμα συναγερμού» σε περίπτωση επίθεσης. Θέλει σχηματισμούς ικανούς να πολεμήσουν αμέσως.

Το σενάριο των 600.000 Ρώσων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίστηκε μια πληροφορία που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στο Κίεβο.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποστηρίζουν ότι το ρωσικό Γενικό Επιτελείο έχει επεξεργαστεί σενάριο για 300.000 επιπλέον άνδρες το 2026 και άλλους 300.000 το 2027.

Η εκτίμηση δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη απόφαση του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα δεν έχει ανακοινώσει νέα γενική επιστράτευση και οι πληροφορίες προέρχονται από την ουκρανική πλευρά. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει πάντως δημόσια υποστηρίξει ότι αναμένει νέο κύμα στρατολόγησης περίπου 300.000 ανδρών μετά τις ρωσικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η Ρωσία έχει πραγματικό πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει να αναπληρώνει απώλειες, να διατηρεί εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία και ταυτόχρονα να κρατά δυνάμεις σε άλλες στρατηγικές περιοχές.

Γι’ αυτό και το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα υπάρξει νέα κινητοποίηση.

Είναι πού θα χρησιμοποιούνταν ένας τόσο μεγάλος αριθμός νέων στρατιωτών.

Ουκρανία ή νέο μέτωπο;

Η προφανής απάντηση παραμένει η Ουκρανία.

Η Ρωσία εξακολουθεί να πιέζει στο Ντονέτσκ και επιχειρεί να φθείρει την ουκρανική άμυνα με συνδυασμό επιθέσεων εδάφους, πυραύλων και μεγάλων αριθμών drones.

Παρά τις τοπικές προόδους, όμως, δεν έχει επιτύχει στρατηγική κατάρρευση των ουκρανικών γραμμών.

Ένα μεγάλο νέο απόθεμα στρατιωτών θα μπορούσε επομένως να χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί η πίεση στα υφιστάμενα μέτωπα ή για να ανοίξει ένας νέος άξονας.

Και εδώ επιστρέφει στο προσκήνιο ο βορράς.

Το Κίεβο κοιτάζει ξανά προς τη Λευκορωσία

Η ουκρανική ηγεσία έχει ανακοινώσει ότι ενισχύει την άμυνα προς τα βόρεια, έχοντας εξετάσει αρκετά πιθανά ρωσικά επιχειρησιακά σχέδια στον άξονα Τσερνίχιβ–Κίεβο.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερο βάρος λόγω του 2022. Από τη Λευκορωσία ξεκίνησε τότε η ρωσική δύναμη που επιχείρησε να φτάσει στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η προσπάθεια απέτυχε, αλλά η γεωγραφία δεν άλλαξε.

Η Λευκορωσία παραμένει στενός στρατιωτικός σύμμαχος της Μόσχας, φιλοξενεί ρωσικά στρατιωτικά συστήματα και συμμετέχει σε κοινές ασκήσεις.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να δείχνουν συγκέντρωση δυνάμεων αρκετή για άμεση νέα επίθεση προς το Κίεβο.

Ο πραγματικός φόβος: Ένα «τεστ» του ΝΑΤΟ

Το πιο ανησυχητικό σενάριο για τις δυτικές υπηρεσίες δεν είναι απαραίτητα μια μεγάλη ρωσική εισβολή στη Βαλτική.

Είναι κάτι μικρότερο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί πολιτικά.

Αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο ο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιχειρήσει κάποια στιγμή μια περιορισμένη ενέργεια εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ, με στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Μια πλήρης εισβολή δεν αφήνει αμφιβολίες. Ενεργοποιεί αμέσως το ζήτημα της συλλογικής άμυνας.

Μια μικρή ένοπλη διείσδυση, ένα πλήγμα με drone, μια επιχείρηση σαμποτάζ ή μια ενέργεια με αμφίβολη αρχικά προέλευση δημιουργούν πολύ δυσκολότερο δίλημμα.

Πότε μια υβριδική επίθεση μετατρέπεται σε ένοπλη επίθεση που απαιτεί εφαρμογή του Άρθρου 5;

Αυτό ακριβώς είναι το σημείο που η Μόσχα θα μπορούσε θεωρητικά να θελήσει να δοκιμάσει.

Η Ευρώπη έχει ήδη μπει στην εποχή των υβριδικών επιθέσεων

Το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές GPS, ύποπτες δραστηριότητες γύρω από υποθαλάσσια καλώδια και αυξημένες πτήσεις drones κοντά σε στρατιωτικές ή κρίσιμες υποδομές.

Η Γερμανία απέδωσε πρόσφατα στη Ρωσία την απόπειρα επίθεσης με εκρηκτικό drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες.

Οι χώρες γύρω από τη Βαλτική ενισχύουν παράλληλα την προστασία ενεργειακών υποδομών και σχεδιάζουν στενότερη συνεργασία στην αντιμετώπιση drones.

Η λογική τέτοιων επιχειρήσεων είναι διαφορετική από εκείνη μιας συμβατικής εισβολής: μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο οικονομικό και πολιτικό κόστος χωρίς να απαιτούν την ανάπτυξη μεραρχιών.

Και οι ΗΠΑ αλλάζουν την εξίσωση

Υπάρχει ακόμη ένας λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι βιάζονται να ενισχύσουν την ανατολική πτέρυγα.

Η Ουάσιγκτον ζητά ολοένα πιο ανοιχτά από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής άμυνας της ηπείρου.

Περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ευρώπη, όμως η αμερικανική στρατηγική στρέφεται παράλληλα προς τον Ινδοειρηνικό και την αντιπαράθεση με την Κίνα.

Για την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής το συμπέρασμα είναι σαφές: δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένο ότι το πρώτο κύμα μιας κρίσης θα αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από αμερικανικές ενισχύσεις.

Πρέπει να μπορούν να κρατήσουν τη γραμμή μόνες τους μέχρι να κινητοποιηθεί ολόκληρη η Συμμαχία.

Δεν σημαίνει ότι επίκειται ρωσική εισβολή

Παρά την τεράστια στρατιωτική κινητοποίηση, το ίδιο το ΝΑΤΟ επιμένει ότι δεν βλέπει σήμερα επικείμενη συμβατική ρωσική επίθεση σε κράτος-μέλος.

Και αυτό έχει σημασία.

Η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει απορροφήσει ανθρώπινο δυναμικό, πυρομαχικά και οικονομικούς πόρους επί χρόνια.

Ένας δεύτερος μεγάλος πόλεμος με το ΝΑΤΟ θα αποτελούσε ποιοτικά διαφορετική αναμέτρηση, απέναντι σε μια Συμμαχία με πολύ μεγαλύτερη συνολική οικονομική ισχύ, αεροπορική δύναμη και πυρηνική αποτροπή.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ευρωπαϊκές οχυρώσεις έχουν πρωτίστως χαρακτήρα αποτροπής.

Η Ανατολική Ασπίδα δεν κατασκευάζεται επειδή η Ευρώπη γνωρίζει ότι ο Πούτιν θα επιτεθεί.

Κατασκευάζεται ώστε, εάν στο Κρεμλίνο εξεταστεί ποτέ ένα τέτοιο σχέδιο, ο στρατιωτικός υπολογισμός να είναι εξαρχής αποθαρρυντικός.

Αντιαρματικές τάφροι, ναρκοπέδια, bunkers, drones και βαριές νατοϊκές μονάδες πρέπει να καταστήσουν μια γρήγορη προέλαση αδύνατη και ένα τετελεσμένο εξαιρετικά δύσκολο.

Και γι’ αυτό το πιο επικίνδυνο σενάριο ίσως δεν είναι οι 600.000 Ρώσοι στρατιώτες να περνούν μαζικά τα σύνορα της Βαλτικής.

Είναι μια πολύ μικρότερη ενέργεια: αρκετά σοβαρή ώστε να προκαλέσει κρίση στο ΝΑΤΟ, αλλά αρκετά περιορισμένη και αμφίσημη ώστε η Μόσχα να στοιχηματίσει ότι οι σύμμαχοι θα διστάσουν να απαντήσουν συλλογικά.