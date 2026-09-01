Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Παρασκευή (4/9) ο Ντιέγκο Κόστα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, μετά τη συμφωνία με την Κράσνονταρ.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός αγωνίστηκε στον αγώνα της Κράσνονταρ με τη Φάκελ Βορονέζ για το κύπελλο Ρωσίας, με την ομάδα του να παίρνει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, αν και ο ίδιος αστόχησε όταν πήγε στην άσπρη βούλα.

Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ντιέγκο Κόστα με τη ρωσική ομάδα καθώς την Παρασκευή αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ασπρόμαυρους».

Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ως δανεικό τον Βραζιλιάνο στόπερ ενώ η συμφωνία με την Κράσνονταρ προβλέπει και οψιόν αγοράς για 8 εκατ. ευρώ.