Σε επικίνδυνη νέα κλιμάκωση περνά η απευθείας στρατιωτική σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη άρχισε το βράδυ της Τρίτης να ανταποδίδει τα αμερικανικά πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανακοίνωσε την έναρξη «αποφασιστικής επιχείρησης» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η νέα ιρανική επίθεση επιβεβαιώνει τους φόβους για άμεση διεύρυνση της σύγκρουσης, καθώς πραγματοποιείται λίγες μόλις ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών σε στόχους των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Το Associated Press επιβεβαιώνει ότι η Τεχεράνη απάντησε στα πλήγματα με επιθέσεις πυραύλων και drones, απειλώντας με περαιτέρω «συντριπτικά» χτυπήματα.

Το Ιράν αγνόησε την προειδοποίηση Τραμπ

Η ιρανική αντεπίθεση ήρθε παρά την ευθεία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε απάντηση της Τεχεράνης θα οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερα αμερικανικά πλήγματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τις επιχειρήσεις της Τρίτης «μεγάλης κλίμακας και ισχυρές», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την απόπειρα, κατά την Ουάσιγκτον, των Ιρανών να ναρκοθετήσουν τα Στενά του Ορμούζ και για την εκτόξευση οκτώ πυραύλων κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν η Τεχεράνη απαντήσει, «θα πληγεί ξανά σε μεγαλύτερη και σκληρότερη κλίμακα».

Η ρητορική του έγινε ακόμη πιο απειλητική όταν άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ διατηρούν στη φαρέτρα τους μία πολύ μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν αναφέρεται ακόμη στη «μεγαλύτερη επίθεση απ’ όλες» και προειδοποίησε πως, εφόσον πραγματοποιηθεί, «ελάχιστα θα απομείνουν» από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Λίγες ώρες αργότερα, η Τεχεράνη επέλεξε να απαντήσει.

Οι ΗΠΑ άνοιξαν τον νέο γύρο με σφοδρά πλήγματα

Η νέα αναμέτρηση άρχισε όταν η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποιούν πλήγματα σε στόχους των Φρουρών της Επανάστασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την CENTCOM, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων του IRGC εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά και αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι ένας από τους βασικούς στόχους των επιχειρήσεων είναι να εμποδιστεί το Ιράν να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες και να απειλήσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου.

Εκρήξεις σε όλο το νότιο Ιράν

Η έκταση των αμερικανικών πληγμάτων έγινε γρήγορα εμφανής από τις αναφορές που έφταναν από το Ιράν.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τέσσερα βλήματα έπληξαν περιοχές ανατολικά των Στενών του Ορμούζ, ενώ επιθέσεις καταγράφηκαν στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Πλήγματα αναφέρθηκαν στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ, στο Τζασκ και στο Σιρίκ.

Πρόκειται για μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη κατά μήκος των ιρανικών ακτών, από τις περιοχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι τα παράλια προς τον Κόλπο του Ομάν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πλήρης απολογισμός ζημιών ή θυμάτων από την αμερικανική επιχείρηση.

Το Ορμούζ στο επίκεντρο της σύγκρουσης

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν ότι επιχείρησε να ναρκοθετήσει το θαλάσσιο πέρασμα και ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πραγματοποιήσει ή επιχειρήσει επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό δέχθηκαν τη Δευτέρα πλήγματα από αγνώστου προέλευσης βλήματα ενώ περνούσαν από τα Στενά, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Οι επιθέσεις έχουν αυξήσει δραματικά την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα πέρασμα από το οποίο διακινείται μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται από τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται

Η στρατιωτική κλιμάκωση έχει ήδη περάσει στις διεθνείς αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ισχυρή άνοδο μετά την επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων και την αύξηση των φόβων για προβλήματα στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη μετά την ιρανική αντεπίθεση, καθώς οποιαδήποτε διεύρυνση των στόχων προς αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο στρατιωτικές βάσεις αλλά και κρίσιμες ενεργειακές και λιμενικές υποδομές.

Ο φόβος για ένα ντόμινο στον Περσικό

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι ποια θα είναι η επόμενη κίνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ είχε δεσμευθεί δημοσίως ότι οποιαδήποτε ιρανική απάντηση θα προκαλέσει μεγαλύτερη αμερικανική επίθεση. Η Τεχεράνη προχώρησε πλέον ακριβώς σε αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει να μην κάνει.

Η εξέλιξη δημιουργεί τον κίνδυνο ενός διαδοχικού κύκλου πληγμάτων και αντιποίνων, με αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να τίθενται σε αυξημένη επιφυλακή και το Ιράν να έχει ήδη ανακοινώσει ότι αμερικανικά συμφέροντα βρίσκονται στο στόχαστρό του.

Οι ΗΠΑ έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς ανεπτυγμένους στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής.

Με την ιρανική αντεπίθεση να έχει πλέον ξεκινήσει και τον Τραμπ να έχει προηγουμένως προειδοποιήσει για ένα χτύπημα που θα μπορούσε να αφήσει «ελάχιστα» από την Ισλαμική Δημοκρατία, η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται στην πιο επικίνδυνη φάση του νέου γύρου εχθροπραξιών.