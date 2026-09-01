Έπειτα από δύο χρόνια ζωής στη Φουρνά Ευρυτανίας, η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, που μαζί με τα έξι παιδιά τους ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για την αναζωογόνηση του χωριού, αποφάσισε να αποχωρήσει και να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στη Φουρνά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού, οι οποίοι είχαν απευθύνει κάλεσμα σε οικογένειες να εγκατασταθούν εκεί, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η ερήμωση της περιοχής. Στα δύο χρόνια που έζησαν στο χωριό, ο Στέφανος και η Βάσω δημιούργησαν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα, ανοίγοντας το κατάστημα «Λίγο απ’ όλα».

Ωστόσο, έπειτα από δύο χρόνια, το κεφάλαιο της Φουρνάς κλείνει για την πολύτεκνη οικογένεια, η οποία ετοιμάζεται να αφήσει πίσω της το χωριό και να συνεχίσει τη ζωή της αλλού.

Η Βάσω αποχαιρέτησε τη Φουρνά μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, κάνοντας έναν απολογισμό της διετούς παρουσίας της οικογένειας στο χωριό και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα έζησαν εκεί.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος που για εμάς ήταν από τους πιο δύσκολους, αλλά και από τους πιο σημαντικούς της ζωής μας.

Πριν από δύο χρόνια πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Αφήσαμε πίσω μας τη ζωή που γνωρίζαμε και ήρθαμε στη Φουρνά με πίστη, όνειρα και την ελπίδα ότι μπορούμε κι εμείς, με τον δικό μας τρόπο, να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο.

Δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, κουραστήκαμε, βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας μικρό μαγαζί, το «Λίγο απ’ όλα». Το αγαπήσαμε σαν να ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί μέσα του βάλαμε πολύ περισσότερα από χρήματα και δουλειά. Βάλαμε ψυχή, χρόνο, όνειρα και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ριζώσουμε εδώ.

Και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια γνωρίσαμε ανθρώπους που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας.

Θέλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ στους ανθρώπους της Φουρνάς που στάθηκαν δίπλα μας. Σε εκείνους που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, που μας έδωσαν μια καλημέρα, έναν καλό λόγο, μια αγκαλιά, μια βοήθεια, ένα χαμόγελο. Σε όλους εκείνους που μας έκαναν, έστω και για λίγο, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.

Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού.

Δεν φεύγουμε όμως με θυμό. Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνοντας πίσω όσα μας πλήγωσαν.

Θέλουμε μόνο να ξέρουν όλοι πως εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε, ούτε φύγαμε επειδή δεν αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο. Δώσαμε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα όνειρο. Και όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε.

Η Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας.

Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε αυτά τα δύο χρόνια.

Και αν κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως τα περιμέναμε, ας μείνει τουλάχιστον η σκέψη ότι εμείς ήρθαμε με καλή καρδιά, προσπαθήσαμε με όλη μας τη δύναμη και φύγαμε έχοντας δώσει ό,τι μπορούσαμε.

Να είστε όλοι καλά.

Και ίσως κάποια «αντίο» να μην είναι για πάντα».