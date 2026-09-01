«Δεν μπορώ εγώ σαν μάνα να το χωνέψω», με αυτά τα λόγια η μητέρα του 43χρονου που έχει συλληφθεί για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη μιλά για πρώτη φορά δημόσια, περιγράφοντας στο LIVE NEWS την έκπληξη και την απόγνωσή της μετά τη σύλληψη του γιου της.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να πιστέψει όσα αποδίδονται στον 43χρονο, τον οποίο περιγράφει ως «ένα από τα καλύτερα παιδιά», ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει όσα του καταλογίζονται.

«Έμαθα ότι τον έχουνε πάρει μέσα. Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Εγώ δεν φταίω. Εγώ τι να κάνω; Μια μάνα είμαι. Μόνη μου είμαι. Ο άντρας μου έχει πεθάνει», ανέφερε.

«Το παιδί μου ήταν πολύ καλό παιδί εδώ. Δεν ξέρω γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά. Ήταν καλόψυχο, καλό παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ δεν τον μεγάλωσα έτσι. Δεν ξέρω τι έγινε στην Ελλάδα που πήγε», πρόσθεσε.

Η μητέρα του 43χρονου περιέγραψε το βάρος που έχει προκαλέσει στην οικογένεια η υπόθεση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι βαρύ για εμένα αυτό που έχει γίνει κορίτσι μου. Μια μάνα είμαι κι εγώ».

Όπως ανέφερε, συνέχιζε να στηρίζει την οικογένεια του γιου της από απόσταση, στέλνοντας δώρα και χρήματα για τα παιδιά.

«Όσο να ’ναι είναι παιδί μου, εντάξει, αλλά στενοχωριέμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έχει γίνει και έχω φύγει από τα ρούχα μου. Η οικογένειά μου έχει τρελαθεί. Δεν το περιμέναμε εμείς να ακούσουμε τέτοιο πράγμα. Μου ήρθε εγκεφαλικό στο κεφάλι μου», είπε.

Και κατέληξε: «Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ σαν μάνα να το χωνέψω. Τώρα αν το έχει κάνει, αυτός ξέρει».

Ποιος είναι ο 43χρονος

Ο 43χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε εκεί σε διαφορετικές δουλειές. Τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια φέρεται να έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Το επαγγελματικό του προφίλ και οι δραστηριότητές του βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς εξετάζονται όλες οι πτυχές της υπόθεσης με το νεκρό βρέφος.

Η παρουσία του στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία

Το 2018 ο 43χρονος είχε εμφανιστεί και σε συλλαλητήρια για τη Μακεδονία.

Σε φωτογραφία από εκείνη την περίοδο εμφανίζεται να φορά λευκό μπουφάν με την ελληνική σημαία και να ποζάρει δίπλα στον Κλεομένη, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και τη δημοσιότητα για σειρά ενεργειών και ακραίων τοποθετήσεών του.