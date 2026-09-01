Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά τις επίσημες καταγγελίες του Βερολίνου για ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα social media, πήρε θέση για την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και, σύμφωνα με τις γερμανικές Αρχές, μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό.

«Η Ελλάδα εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία μετά τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λειψία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι απόπειρες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας:

«Παραμένουμε σταθεροί και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύ για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και την ασφάλειά μας».

Greece stands in full solidarity with Germany following the Russian hybrid attack in Leipzig. Attempts to intimidate our democracies will not succeed. We remain steadfast, and will maintain credible deterrence to protect our citizens and our security. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 1, 2026

Τι καταγγέλλει η Γερμανία για τη Ρωσία

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχονται μετά την ευθεία κατηγορία της γερμανικής κυβέρνησης προς τη Ρωσία για το περιστατικό στη Λειψία. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου, όταν drone που φέρεται να μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, κοντά σε ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η γερμανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την υπόθεση ως μέρος μιας ευρύτερης δραστηριότητας που συνδέεται με υβριδικές επιθέσεις.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ υποστήριξε ότι το περιστατικό στη Λειψία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα.

«Δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις», δήλωσε.

Η αντίδραση του Βερολίνου

Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσε σειρά μέτρων απέναντι στη Ρωσία.

Όπως έκανε γνωστό, θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη, ενώ θα τερματιστεί και η σύμβαση για το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο.

Το τελευταίο έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών στη Γερμανία, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιείται για δραστηριότητες κατασκοπείας και για τη διάδοση ρωσικής προπαγάνδας.

Η υπόθεση της Λειψίας έχει πλέον προκαλέσει ευρύτερες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με την Αθήνα να τάσσεται στο πλευρό του Βερολίνου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει μήνυμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις υβριδικές απειλές ως ζήτημα που αφορά συνολικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια.