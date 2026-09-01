Σοκ προκαλεί η αντίθεση ανάμεσα σε όσα φέρεται να υποστήριξε ο 43χρονος στην υπόθεση με το νεκρό και παγωμένο βρέφος στην Κυψέλη και σε όσα ο ίδιος είχε επιλέξει να γράψει δημόσια στα social media.

Ο άνδρας, ο οποίος έχει συλληφθεί μαζί με την 38χρονη σύντροφό του μετά τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους μέσα σε μονωτική τσάντα, τοποθετημένη σε βαλίτσα, φέρεται να είχε δώσει στις Αρχές μια σειρά από εξηγήσεις για τον θάνατο του παιδιού.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, είχε υποστηρίξει ότι το βρέφος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι ήταν «σατανιασμένο», ενώ φέρεται να είχε πει πως όταν το παιδί πέθανε, το σπίτι ηρέμησε.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα, καθώς στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εκ των οποίων τρία είχαν προκληθεί όσο το παιδί βρισκόταν εν ζωή.

«Η μαμά είναι σαν τον καθρέφτη και τη σκιά»

Κι όμως, ο ίδιος άνθρωπος είχε εμφανιστεί στα social media να γράφει για την οικογένεια με λόγια που σήμερα προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση.

Σε ανάρτηση που έκανε τον Δεκέμβριο του 2024, δημοσίευσε μια εικόνα με το μήνυμα:

«Η μαμά είναι σαν τον καθρέφτη και τη σκιά. Ο καθρέφτης δεν θα σου πει ποτέ ψέματα και η σκιά δεν θα σε αφήσει ποτέ.»

Μία ανάρτηση που, υπό το φως των σημερινών αποκαλύψεων για την υπόθεση, αποκτά διαφορετική διάσταση.

«Οικογένεια είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι μια δεύτερη, εκτενής ανάρτησή του, τον Ιανουάριο του 2025, στην οποία αναφέρεται στην οικογένεια, στην αγάπη, στην αποδοχή και στους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας.

Στο κείμενο περιγράφει την οικογένεια ως μια «θεσμοθετημένη κοινωνική ομάδα», μιλά για την αγάπη που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της και υπογραμμίζει ότι η οικογένεια δεν καθορίζεται μόνο από τους δεσμούς αίματος.

Όπως έγραφε, οικογένεια είναι και οι άνθρωποι που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας, εκείνοι που μας αγαπούν και μας αποδέχονται με τα προτερήματα και τα ελαττώματά μας.

Μάλιστα, στην ίδια ανάρτηση υποστήριζε ότι οικογένεια μπορεί να είναι ακόμη και ένας άνθρωπος που έχει για συντροφιά έναν σκύλο, ενώ έκανε λόγο για ανθρώπους που αγαπούν ο ένας τον άλλον και παραμένουν «έρχονται κοντά, όταν οι άλλοι φεύγουν».

Η ανατριχιαστική αντίθεση

Η εικόνα που προκύπτει είναι βαθιά αντιφατική: από τη μία, ένας άνθρωπος που δημόσια έγραφε για την οικογένεια, την αποδοχή, την αγάπη και την προστασία, και από την άλλη οι καταθέσεις και τα ευρήματα μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Οι αναρτήσεις αυτές δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη για το τι συνέβη στο βρέφος. Αποτυπώνουν, όμως, τον τρόπο με τον οποίο ο 43χρονος επέλεγε να παρουσιάζει δημόσια τις απόψεις του για την οικογένεια και τις ανθρώπινες σχέσεις, την ώρα που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εξαιρετικά σοβαρής ποινικής υπόθεσης.