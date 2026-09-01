Σαφή προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, τις ασφαλιστικές και όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μεγάλα ρωσικά αεροδρόμια απηύθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι ο εναέριος χώρος της Ρωσίας γίνεται πλέον «εξαιρετικά επικίνδυνος» λόγω της αυξανόμενης παρουσίας ουκρανικών drones.

Στο βραδινό διάγγελμά του την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του Κιέβου θα συνεχίσουν να επιχειρούν πάνω από ρωσικό έδαφος όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Θα υπάρχουν drones στον ρωσικό ουρανό σε κλίμακα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος «στην πράξη θα κλείνει».

«Δεν απειλούμε την πολιτική αεροπορία»

Ο Ζελένσκι έσπευσε, πάντως, να διευκρινίσει ότι η Ουκρανία δεν έχει ως στόχο πολιτικά αεροσκάφη.

«Η Ουκρανία δεν απειλεί την πολιτική αεροπορία ως τέτοια, ούτε ένα πολιτικό αεροσκάφος», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος του Κιέβου είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τμήματα της ρωσικής οικονομίας που, όπως υποστηρίζει, στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε παράλληλα τις ξένες πρεσβείες τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα να μεταφέρουν την προειδοποίηση στις κυβερνήσεις τους.

«Οι ασφαλείς ημέρες στον ουρανό της Ρωσίας τελείωσαν», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι είναι ο ίδιος ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία εκείνος που «κλείνει τον ουρανό της».

Κλιμακώνονται τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία

Η δήλωση Ζελένσκι έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με ιδιαίτερη έμφαση σε ενεργειακές, πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε ρωσικές υποδομές και έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε προσωρινές διακοπές λειτουργίας αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Μόνο την Τρίτη, ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, σύμφωνα με ουκρανικές αρχές.



Το διάγγελμα Ζελένσκι προς τους εμπλεκόμενους



Αγαπητοί Ουκρανοί και Ουκρανές, αγαπητοί όλοι όσοι σε όλο τον κόσμο θέλετε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Όλοι βλέπετε ότι οι Ρώσοι έχουν αλλάξει την τακτική των επιθέσεών τους κατά της Ουκρανίας και από τον Αύγουστο τρομοκρατούν πολύ περισσότερο τους ανθρώπους μας, τις πόλεις μας και τα χωριά μας. Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ενώ εκατομμύρια παιδιά σε διάφορες χώρες πηγαίνουν ήρεμα στο σχολείο, εδώ στην Ουκρανία εκατομμύρια παιδιά, δυστυχώς, αναγκάζονται να πηγαίνουν σε καταφύγια και να κάνουν εκεί μάθημα, περιμένοντας να σταματήσουν οι ρωσικές επιθέσεις. Όλη την ημέρα ηχούν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, όλη την ημέρα πετούν Shahed.

Τη νύχτα σημειώθηκε ξανά ρωσικό βαλλιστικό πλήγμα στο Κίεβο και πολλές επιθέσεις με drones σε άλλες πόλεις μας. Εναντίον απλών ανθρώπων, εναντίον της καθημερινής ζωής. Η Ρωσία προσπαθεί να καταστρέψει την ενεργειακή μας υποδομή και τις βασικές υποδομές της χώρας. Σήμερα, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ακόμη ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο, ένα σημείο όπου δεν υπήρχε κανένας στρατιωτικός εξοπλισμός και το οποίο δεν επηρεάζει την εξέλιξη του πολέμου. Πρόκειται καθαρά για ρωσική τρομοκρατία κατά αμάχων.

Από την έναρξη αυτής της πλήρους κλίμακας εισβολής, η Ρωσία προσπάθησε να αποκλείσει τα λιμάνια μας και, εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, ο ουκρανικός εναέριος χώρος είναι κλειστός για την πολιτική αεροπορία. Οι δρόμοι μας, οι σιδηρόδρομοί μας, τα πανεπιστήμιά μας, οι επιχειρήσεις μας, ακόμη και τα σχολεία και οι εκκλησίες αποτελούν στόχους για τους Ρώσους. Οτιδήποτε υπάρχει εδώ, στην Ουκρανία.

Εμείς δεν επιλέξαμε αυτόν τον πόλεμο και σίγουρα δεν επιδιώξαμε αυτή την κλιμάκωση. Είναι αποκλειστικά επιλογή της Ρωσίας και του Πούτιν να παρατείνει τον πόλεμο και να αυξάνει την ένταση των επιθέσεων. Η ρωσική επιθετικότητα είναι εκείνη που έκανε επικίνδυνο τον ουρανό της Ουκρανίας, της Ευρώπης, ακόμη και της ίδιας της Ρωσίας. Οι πρώτοι πύραυλοι και τα πρώτα drones εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία και πέρασαν τα σύνορα της χώρας μας μέσα από τον ρωσικό εναέριο χώρο.

Αυτή η κλιμάκωση δεν μπορεί και δεν θα παραμείνει περιορισμένη μόνο στο έδαφος της Ουκρανίας. Είναι απολύτως φυσικό και δίκαιο οι συνέπειές της να γίνουν αισθητές και στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και στον ρωσικό ουρανό, ο οποίος ήδη αποτελεί και θα αποτελεί όλο και περισσότερο πεδίο δράσης για τα drones και τους πυραύλους μας, που χρησιμοποιούνται ως απάντηση στον ρωσικό πόλεμο και στα ρωσικά πλήγματα. Ασκούμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα και πλήττουμε ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους, καθώς και εκείνο το τμήμα της οικονομίας που λειτουργεί για τις ανάγκες του πολέμου. Αυτό είναι άμυνα.

Σήμερα θέλουμε να προειδοποιήσουμε κάθε αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποιεί τον ρωσικό εναέριο χώρο, κάθε ασφαλιστική εταιρεία και όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα βασικά ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός ουρανός γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος.

Η Ουκρανία δεν απειλεί την πολιτική αεροπορία ως τέτοια, ούτε κανένα πολιτικό αεροσκάφος. Απλώς τα drones στον ρωσικό ουρανό θα είναι τόσα, ώστε αυτό θα πρέπει πλέον να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Παρότι οι ρωσικές Αρχές δεν ενημερώνουν όπως θα έπρεπε, στην πράξη ο ρωσικός εναέριος χώρος θα αρχίσει να κλείνει. Ο πόλεμος που εξαπέλυσε η Ρωσία κλείνει τον ίδιο της τον ουρανό.

Εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε να χαθούν αθώες ζωές. Γι’ αυτό προειδοποιούμε τους εταίρους μας: οι ασφαλείς στιγμές στον ρωσικό ουρανό έχουν τελειώσει.

Είναι σημαντικό να το ακούσουν αυτό οι πρεσβευτές των χωρών που εργάζονται εδώ, στην Ουκρανία, αλλά και εκείνοι που υπηρετούν στη Μόσχα. Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει ο ρωσικός πόλεμος για τη χώρα μας και για τον λαό μας και πρέπει να μεταφέρουν αυτή την πληροφορία στις κυβερνήσεις τους.

Είναι σημαντικό να το ακούσουν και οι αεροπορικές εταιρείες που εξακολουθούν να πετούν κυρίως προς τα αεροδρόμια της Μόσχας, της Αγίας Πετρούπολης και άλλους σημαντικούς ρωσικούς προορισμούς. Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών και οι αρμόδιοι θεσμοί μας θα ενημερώσουν πλήρως τους διεθνείς οργανισμούς για τους κινδύνους στον ρωσικό ουρανό. Η πολιτική αεροπορία δεν έχει θέση ανάμεσα σε drones.

Ωστόσο, η Ουκρανία είναι χώρα της ειρήνης. Και πραγματικά σεβόμαστε το γεγονός ότι οι εταίροι μας θέλουν να βοηθήσουν ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Κάθε τέτοια προσπάθεια την υποστηρίζουμε.

Όταν οι Αμερικανοί μάς ζήτησαν να κάνουμε παύση στα πλήγματα κατά της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης στις 25, 26 και 27 Αυγούστου, τηρήσαμε αυτή την παύση. Δεν υπήρξαν ουκρανικά πλήγματα. Υπήρξαν όμως πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

Μια άλλη μεγάλη δύναμη μάς ζήτησε να υπάρξει παύση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την περιοχή του Βλαδιβοστόκ, θα το διασφαλίσουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται νέες συναντήσεις στη Μόσχα και θα το λάβουμε υπόψη.

Στηρίζουμε πάντα κάθε βήμα προς την ειρήνη, κάθε προσπάθεια ώστε η Ρωσία να μην καταστήσει αυτόν τον πόλεμο ατελείωτο. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και οι ηγέτες ορθά το λένε αυτό στον Πούτιν.

Γι’ αυτό, για χάρη της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων, όταν οι εταίροι μας μάς το ζητούν, θα μπορούμε να καθαρίζουμε τον ρωσικό ουρανό από drones για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η ασφάλεια θα επιστρέψει στον ρωσικό ουρανό. Θα επιστρέψει όταν αρχίσει πραγματική πορεία προς την ειρήνη. Αυτή τη στιγμή, ο ουρανός πάνω από τη Ρωσία είναι για drones. Όχι για την πολιτική αεροπορία. Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.