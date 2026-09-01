Άγριο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Αυγούστου στον Πύργο, όταν ανήλικος εντοπίστηκε να χτυπάει σκύλο έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών υπήρξε άμεση μετά από καταγγελίες αυτόπτων μαρτύρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τοπικού μέσου apohxos, ο ανήλικος έριξε το ζώο μέσα σε κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια, αφού το έβγαλε από αυτόν, άρχισε να το κλωτσάει στο δρόμο.

Στον χώρο ήταν παρόντες και άλλοι ανήλικοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις πράξεις του και τις κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα σε βίντεο.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και η δικαιολογία του ανηλίκου

Πολίτες που αντιλήφθηκαν την ενέργεια ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αποτέλεσμα περιπολικό να φτάσει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, ο ανήλικος φέρεται να υποστήριξε για να δικαιολογήσει την πράξη του: «Το σκυλί είναι δικό μου».

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.