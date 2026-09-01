Νέα διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε γύρω από τις επιλογές προσδιορισμού φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ έδωσε ο δημοσιογράφος και πρώην διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης.

Μιλώντας στην εκπομπή Evening Report του One το βράδυ της Τρίτης, ο Γιώργος Μουρούτης αναφέρθηκε στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού περί ιδεολογικής μετατόπισης της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι ανάλογη επιλογή στο πεδίο καταχώρισης του φύλου υπήρχε στον ΕΟΠΥΥ και κατά την περίοδο της διακυβέρνησης Σαμαρά.

«Ο κ. Σαμαράς οφείλει να είναι πιο προσεκτικός όταν μιλά για μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας, αφού επί εποχής του στον ΕΟΠΥΥ στο φύλο του ασθενή υπήρχε η ένδειξη Άρρεν, Θήλυ, Άλλο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη διαμόρφωση δεν συνδεόταν με κάποια πολιτική ή ιδεολογική απόφαση, αλλά προέκυπτε από την εφαρμογή διεθνών προτύπων ISO, όπως συνέβη και στην τωρινή περίπτωση. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι με τη στάση του ο Αντώνης Σαμαράς αδικεί τον ίδιο του τον εαυτό, υποστηρίζοντας πως, εφόσον τίθεται ζήτημα «μετάλλαξης», αντίστοιχες πρακτικές υπήρχαν ήδη κατά τη δική του πρωθυπουργική θητεία.

Η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης μετά την εμφάνιση συγκεκριμένων επιλογών στο πεδίο του φύλου στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Ο Αντώνης Σαμαράς αντέδρασε έντονα, κάνοντας λόγο για «woke ατζέντα» και «συνειδητή κυβερνητική επιλογή». Παράλληλα, ενέταξε το περιστατικό στη συνολικότερη κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, θεωρώντας ότι αποτελεί ακόμη ένα δείγμα απομάκρυνσης της Νέας Δημοκρατίας από τις παραδοσιακές αρχές της και από αντιλήψεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμμερίζεται η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Από την κυβερνητική πλευρά, ωστόσο, απορρίφθηκε ότι πίσω από το συγκεκριμένο πεδίο υπήρχε πολιτική απόφαση. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απέδωσε την εμφάνισή του στον τρόπο με τον οποίο είχε κατασκευαστεί η πλατφόρμα από την ανάδοχο εταιρεία, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 5218. Όπως ανέφερε, μόλις το θέμα έγινε αντιληπτό, ζητήθηκε η αλλαγή του και η σχετική τροποποίηση πραγματοποιήθηκε άμεσα.

Στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας επίσης τα περί προώθησης «woke ατζέντας» από την κυβέρνηση.

«Θλίβομαι για την ανάρτησή του, τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.