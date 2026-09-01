Μπροστά σε ένα από τα δυσκολότερα οικονομικά στοιχήματα της προεδρικής της πορείας βρίσκεται η Μαρίν Λεπέν, καθώς επιχειρεί να διευρύνει την εκλογική επιρροή της πέρα από τον σκληρό πυρήνα του Εθνικού Συναγερμού, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τις κοινωνικές υποσχέσεις που έχουν τροφοδοτήσει την άνοδό της.

Στην πρώτη μεγάλη τηλεμαχία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, η Λεπέν δεσμεύτηκε ότι θα παρουσιάσει ένα πακέτο περικοπών ύψους περίπου 125 δισ. ευρώ, με στόχο να επαναφέρει το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Την ίδια στιγμή, όμως, επανέλαβε ότι θέλει να επιτρέψει σε εργαζομένους να συνταξιοδοτούνται από τα 62 έτη, ανατρέποντας βασικό μέρος της μεταρρύθμισης του Εμανουέλ Μακρόν.

«Ακούω ήδη τι θα πουν: “Αυτό σημαίνει επιπλέον έλλειμμα”», ανέφερε σε εκδήλωση της Medef, της μεγαλύτερης εργοδοτικής οργάνωσης της Γαλλίας. «Είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία. Και την αναλαμβάνω».

Το δίλημμα της Λεπέν

Η συγκεκριμένη επιλογή βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής της.

Από τη μία πλευρά, η διατήρηση της υπόσχεσης για σύνταξη στα 62 χρόνια μπορεί να ενισχύσει τη σχέση της με εργαζομένους και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που αποτελούν σημαντικό μέρος της εκλογικής βάσης του Εθνικού Συναγερμού.

Από την άλλη, δυσκολεύει την προσπάθειά της να κερδίσει ψηφοφόρους της παραδοσιακής κεντροδεξιάς, οικονομικά φιλελεύθερους και επιχειρηματίες που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα έντονη εξαιτίας της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας.

Το δημόσιο χρέος βρίσκεται περίπου στο 117,5% του ΑΕΠ, το έλλειμμα παραμένει αισθητά υψηλότερα από τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί.

«Χρυσός κανόνας» για έλλειμμα κάτω από 3%

Η Λεπέν επιχείρησε να καθησυχάσει το επιχειρηματικό ακροατήριο προτείνοντας έναν δημοσιονομικό «χρυσό κανόνα» που θα υποχρεώνει τις κυβερνήσεις να διατηρούν το έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Η λογική παραπέμπει σε αντίστοιχους μηχανισμούς δημοσιονομικού περιορισμού που εφαρμόζονται στη Γερμανία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το φθινόπωρο θα παρουσιάσει αναλυτικό σχέδιο για περικοπές συνολικού ύψους περίπου 125 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι περικοπές θα αφορούν δαπάνες που συνδέονται με τη μετανάστευση, κρατικούς οργανισμούς που το κόμμα χαρακτηρίζει «άχρηστους» και τη γαλλική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Ζαν-Φιλίπ Τανγκί υποστήριξε ότι το σχέδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε διάστημα μικρότερο των πέντε ετών.

Το μεγάλο ερώτημα: Βγαίνουν οι αριθμοί;

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η Λεπέν δεν έχει παρουσιάσει αναλυτική κοστολόγηση που να εξηγεί πώς μπορούν να εξοικονομηθούν 125 δισ. ευρώ χωρίς να πληγούν άλλες βασικές κρατικές δαπάνες.

Οι πολιτικοί της αντίπαλοι έχουν ήδη αρχίσει να αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του σχεδίου.

Ο Μπρουνό Ρεταγιό, υποψήφιος της γαλλικής συντηρητικής παράταξης Les Républicains, ήταν ιδιαίτερα επιθετικός, δηλώνοντας ότι «η Μαρίν Λεπέν θα καταστρέψει τη Γαλλία».

Οι επιφυλάξεις αυτές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία καθώς οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν στενά τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Ρωγμή στο οικονομικό επιτελείο

Η ένταση για την οικονομική κατεύθυνση του Εθνικού Συναγερμού έχει ήδη προκαλέσει εσωτερικές αναταράξεις.

Την ώρα που η Λεπέν παρουσίαζε τις θέσεις της στην εκδήλωση της Medef έγινε γνωστό ότι ο Φρανσουά Ντιρβί, ένας από τους βασικούς οικονομικούς συμβούλους του κόμματος, αποχωρεί από την προεκλογική εκστρατεία.

Ο Ντιρβί, πρώην διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στο άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας μεταξύ του Εθνικού Συναγερμού και του επιχειρηματικού κόσμου.

Υποστήριζε μια πιο αυστηρή δημοσιονομική γραμμή και περισσότερο φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές, θέσεις που συχνά συγκρούονταν με την περισσότερο λαϊκιστική οικονομική παράδοση του κόμματος.

Είχε επίσης συνεργαστεί στενά με τον Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος έχει επιχειρήσει να μετακινήσει το κόμμα προς πιο φιλικές προς την αγορά θέσεις.

Η αποχώρησή του θεωρείται ένδειξη των διαφορετικών προσεγγίσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό του Εθνικού Συναγερμού για την οικονομία.

Η Λεπέν προηγείται αλλά πρέπει να διευρύνει τη βάση της

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Λεπέν να βρίσκεται σε ισχυρή θέση ενόψει των προεδρικών εκλογών.

Στην οικονομία, μάλιστα, η εικόνα της έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά σε σύγκριση με το 2017, όταν είχε δεχθεί έντονη κριτική για τις θέσεις της γύρω από το ευρώ.

Νέα έρευνα της Odoxa δείχνει ότι 36% των Γάλλων θεωρούν ότι θα ασκούσε καλή οικονομική πολιτική, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των υποψηφίων που εξετάστηκαν. Ο Εντουάρ Φιλίπ ακολουθεί με 35%.

Η επίδοση αποτελεί μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το 2017, όταν μόλις το 18% την εμπιστευόταν στην οικονομία.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι τόσο απλή.

Η οικονομική αξιοπιστία της Λεπέν είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού, αλλά αισθητά χαμηλότερη στους κεντρώους και στους ψηφοφόρους της παραδοσιακής δεξιάς.

Αντίθετα, ο Εντουάρ Φιλίπ εμφανίζει ευρύτερη αποδοχή μεταξύ κεντρώων και ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικάνων, στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει κρίσιμη σημασία σε έναν πιθανό δεύτερο γύρο.

Από το «Frexit» στη δημοσιονομική αξιοπιστία

Η Λεπέν έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την προεδρική εκστρατεία του 2017.

Τότε, η πρότασή της για έξοδο από το ευρώ είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία σε επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους και είχε αποτελέσει ένα από τα πιο αδύναμα σημεία της απέναντι στον Μακρόν.

Σήμερα, το κόμμα έχει εγκαταλείψει αυτές τις θέσεις και επιχειρεί να παρουσιάσει ένα περισσότερο συμβατικό οικονομικό προφίλ.

Το νέο στοίχημα είναι διαφορετικό: να πείσει ότι μπορεί να εφαρμόσει ταυτόχρονα αυστηρή δημοσιονομική πολιτική και ένα γενναιόδωρο κοινωνικό πρόγραμμα.

Αυτό ακριβώς θα κριθεί όταν παρουσιάσει το πλήρες οικονομικό της πρόγραμμα το φθινόπωρο.

Για τη Λεπέν, οι αριθμοί αυτή τη φορά θα έχουν ίσως την ίδια βαρύτητα με την πολιτική ρητορική.