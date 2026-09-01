Η ΛΑΣΚ Λίντσερ νίκησε με 3-1 τη Βόλφσμπεργκερ εκτός έδρας και έκανε το 5×5 στο πρωτάθλημα Αυστρίας, μία εβδομάδα πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Η προσεχής αντίπαλος της Ένωσης είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το δείχνει σε κάθε αγώνα της στο πρωτάθλημα, καθώς η μία νίκη διαδέχεται την άλλη. Η ΛΑΣΚ είχε τέσσερις νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και τώρα πήρε την 5η, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Βόλφσμπεργκερ.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες μόλις στο 2ο λεπτό λόγω αποβολής του Μπέχουνεκ και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Βόλμουτ στο 34΄, η ΛΑΣΚ όμως αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε την ανατροπή.

Ο Μπουγιάμπα στο 54′ έκανε το 1-1, ο Μποχάρντε στο 66′ σκόραρε για το 1-2 και ο Σοπφ στο 84′ έγραψε το 1-3 για τη ΛΑΣΚ, η οποία το Σάββατο (5/9), στο τελευταίο της παιχνίδι πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τη Ντόιτσλαντσμπεργκ για το κύπελλο Αυστρίας.