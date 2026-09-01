Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα συμπληρώνουν σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, οκτώ χρόνια γάμου, με τον παρουσιαστή να επιστρέφει με μια φωτογραφία στη Σίφνο, εκεί όπου ξεκίνησε το κοινό τους κεφάλαιο ως παντρεμένο ζευγάρι.

Ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την ημέρα του γάμου τους, στο οποίο η Χριστίνα Μπόμπα ποζάρει ντυμένη νύφη. Η εικόνα έγινε η αφορμή για ένα προσωπικό μήνυμα προς τη σύζυγό του, με αφορμή την επέτειό τους.

«Έχω πάρει πολλά ρίσκα στη ζωή μου. Αυτό, 8 χρόνια πριν, ήταν το μόνο που δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Για πάντα μαζί», έγραψε ο Σάκης Τανιμανίδης.

Η Χριστίνα Μπόμπα δεν άργησε να απαντήσει δημόσια στην ανάρτηση του συζύγου της, γράφοντας στα σχόλια: «Είσαι όλος μου ο κόσμος!».

Η σημερινή επέτειος βρίσκει το ζευγάρι αρκετά διαφορετικό από εκείνο που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας πριν από οκτώ χρόνια. Στο διάστημα που μεσολάβησε, απέκτησαν τις δίδυμες κόρες τους και δημιούργησαν τη δική τους οικογένεια.

Ο γάμος στη Σίφνο και η νέα ζωή ως οικογένεια

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2018 στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη, στο Βαθύ της Σίφνου. Στο πλευρό τους εκείνη την ημέρα βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν η Μαρίνα Βερνίκου και ο Μίλτος Καμπουρίδης.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια γιορτή με τους καλεσμένους τους, ενώ για τον πρώτο τους χορό είχαν επιλέξει το «Stand by Me».

Τρία χρόνια αργότερα, στις 23 Ιουνίου 2021, η οικογένεια μεγάλωσε με τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών τους, Αριάνας και Φιλίππας.

Η Χριστίνα Μπόμπα έχει μιλήσει δημόσια για την προσπάθεια που προηγήθηκε μέχρι να γίνει μητέρα, καθώς και για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Σε αυτές τις αναφορές της έχει μιλήσει και για τη στήριξη που έλαβε από τον Σάκη Τανιμανίδη.

Από τη γαμήλια ημέρα στη Σίφνο μέχρι σήμερα, οι δυο τους έχουν περάσει σε μια διαφορετική φάση της κοινής τους ζωής, έχοντας πλέον μαζί τους και τις δύο κόρες τους.

Η φετινή επέτειος ήρθε με μια επιστροφή σε εκείνη την ημέρα, μέσα από τη φωτογραφία της νύφης Χριστίνας Μπόμπα και το μήνυμα του Σάκη Τανιμανίδη: «Για πάντα μαζί».